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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли покинул Россию и улетел в Канаду

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли покинул Россию и улетел в Канаду, передаёт корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Источник: РИА "Новости"

Отметим, что пресс-конференция с канадским специалистом будет проведена в понедельник, 4 апреля, дистанционно из Северной Америки.

Напомним, 30 марта в Магнитогорске завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф, в котором встречались местный «Металлург» и омский «Авангард». Победу во встрече одержали магнитогорцы, которые вышли в следующий раунд. Омичи, которыми руководил Боб Хартли, завершили сезон. Под руководством специалиста команда дважды играла в финалах Кубка Гагарина, причём в 2021 году омичи завоевали главный трофей КХЛ, обыграв в финальной серии московский ЦСКА.

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