Хартли не подпишет новый контракт с «Авангардом»

Отмечается, что клуб может объявить об этом официально в ближайшие часы, а в понедельник состоится зум-конференция канадского тренера.

На следующей неделе генменеджер «Авангарда» Алексей Волков и председатель совета директоров клуба Александр Крылов обсудят кандидатуры на пост главного тренера, после чего будет строиться новая концепция команды.

Хартли возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021. Во втором раунде плей-офф-2022 клуб проиграл «Металлургу» (3−4).