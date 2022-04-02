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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Хартли не подпишет новый контракт с «Авангардом»

Боб Хартли не будет подписывать новый контракт с «Авангардом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Отмечается, что клуб может объявить об этом официально в ближайшие часы, а в понедельник состоится зум-конференция канадского тренера.

На следующей неделе генменеджер «Авангарда» Алексей Волков и председатель совета директоров клуба Александр Крылов обсудят кандидатуры на пост главного тренера, после чего будет строиться новая концепция команды.

Хартли возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021. Во втором раунде плей-офф-2022 клуб проиграл «Металлургу» (3−4).

Срок соглашения с канадским специалистом истекает 30 апреля. Ранее Волков сообщил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с Хартли.

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