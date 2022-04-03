Какое будущее ждет «Авангард»? Хартли уехал, бюджет урежут, звезды не спешат продлевать контракты

Матч

ЦСКА разобрался в первой игре полуфинальной серии со СКА точно в таком же стиле, в котором прошел «Локомотив» и «Динамо». Уверенность в себе, которая ни разу не переросла в самоуверенность, ровный хоккей, бережное отношение к моментам. Плюс всплеск в нужный момент, ставящий в тупик соперников. Пересмотрите гол Александра Попова. Все растерялись, что ветеран пошел в единоборство с Мэттом Робинсоном, выиграл его, отыгрался с Андреем Светлаковым и забил. На пресс-конференции главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг говорил о том, что подвела реализация, надо было забивать, моменты были. Конечно, когда заброшена лишь одна шайба, то можно сетовать на атаку. Но разве у хозяев были какие-то реальные шансы, чтобы добиться успеха? Иногда им удавалось долго владеть шайбой, заходить в зону соперника, но это ничего не значит. Недавно в МХЛ прошел выдающийся матч между «Стальными Лисами» и «Омскими Ястребами». Там, когда кто-то попадал в чужую зону, становилось действительно опасно, тогда можно было говорить о невезении. Но в Санкт-Петербурге не было ничего подобного. Что толку заходить в зону, если соперник тебя держит в углу и не дает нормально бросить?

СКА надо что-то делать с первым звеном. Лео Комаров не случайно играл в «Айлендерс» в третьей или четвертой линии, да и там не выдержал конкуренции. Какой из него игрок первого звена? Если только на регулярный сезон в матче с клубами, которые борются за место в плей-офф. До понедельника в СКА надо срочно разобраться, как воспользоваться своими козырями в атаке. Хватит сидеть в окопах, состав команды не предназначен для этого. С нынешним стилем у ЦСКА не будет проблем.

Переговоры

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поспешно уехал домой, и все стало ясно — он не намерен возвращаться в Россию. Даже в ковидный сезон, когда клуб проиграл «Салавату Юлаеву», тренер оставался на стадионе, тогда он запланировал тренировочный сбор. Контракт ведь до 30 апреля. А тут чуть ли не из Магнитогорска домой отправился. И не вернется. Впрочем, это было ожидаемо. Правда, в клубе формально до сих пор рассчитывают на канадца, так как не хочется оставаться совсем уж «голыми» в межсезонье.

Но главный тренер — часть проблемы. Накануне прошла пресс-конференция генерального менеджера Алексея Волкова, который ничего не мог сказать о будущем. Александр Крылов с ним не встречался, неизвестно, какая концепция будет после возвращения в Омск. На каких хоккеистов стоит рассчитывать, а на каких нет?

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова прилетела в Магнитогорск поболеть за «Авангард» в решающем матче полуфинала «Востока» | Источник: Спорт-Экспресс

Забавная ситуация с нападающим Сергеем Толчинским. Во время сезона клуб поступил подло по отношению к нему, публично согласившись с решением тренеров сборной не брать форварда на Олимпиаду. Хоккеиста ругали в открытую, предъявляли какие-то претензии, хотя такие беседы проводятся исключительно в кабинетах без посторонних глаз. Сейчас же Волков удивляется, что Сергей отверг их последнее предложение. Толчинскому можно провести год за океаном, а потом вернуться в Россию неограниченно свободным агентом. Возможно, так и поступит, лишь бы не работать в «Авангарде».

Обречены переговоры с Кириллом Семеновым, он не хочет уезжать из Москвы по личным причинам. Трудно придется на встрече с Николаем Прохоркиным. Но главное, выяснилось, что никто не знает, на какие деньги может рассчитывать клуб. Не исключено, что будет очень скромно по финансам.

Выбор

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук оказался весьма разумным человеком. Недавно пошли слухи о том, что второй клуб из этой страны может попасть в КХЛ, а чиновник взял паузу, чтобы подумать. И накануне признался, что смысла во второй команде нет. Правда, о причинах можно поспорить. По мне, так в Белоруссии просто не найдется игроков на две команды. Нет, можно, конечно, понабрать легионеров, создать клуб уровня АХЛ в стране, но по многим причинам это невозможно. В будущем сезоне с иностранцами будет туго, да и на это надо очень много денег, а их просто нет.

У министра другие объяснения. «Если проанализировать последние 10−15 лет, что мы выступаем, какие достижения в хоккее у нас есть? Вышли в первый раунд плей-офф и все. Сборная три последних олимпийских цикла не отбирается на Олимпиаду. Проект не дает нам результата, которого мы ожидаем в течение этих лет», — сказал он.

Но ведь и в этом проблема минского «Динамо». Перед клубом всегда ставят взаимоисключающие задачи. Руководство и тренеры должны думать и об успешном выступлении в чемпионате, и о том, чтобы подготовить кандидатов в сборную. В итоге не получается ни того ни другого. Министр наверняка это понимает, но по каким-то причинам вслух не говорит. Решение простое — надо снять одну задачу с динамовцев. Выбрать что-то одно, тогда будет толк. А второй клуб из Белоруссии в КХЛ точно не нужен, особенно в нынешних условиях. В местном чемпионате команды уровня ВХЛ, причем они не будут фаворитами в борьбе за Кубок Петрова. Лучше подумать о правильной системе. Оставить минское «Динамо», заявить клубы в Высшую лигу и в МХЛ. Правда, все равно ничего хорошего не выйдет, если у главной команды будет две задачи.