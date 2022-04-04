Американцы хотят получать зарплату в России в валюте? Это запретят законом, легионеров в КХЛ станет меньше

Один из самых важных вопросов межсезонья в КХЛ — приедут ли легионеры летом. Ситуацию осложняет практически полное отсутствие официальной информации на этот счет. От руководства лиги давно не слышно новостей, руководители клубов по большой части тоже не знают как будет. Трансферная работа ведется вокруг российских игроков, так как ни один иностранец не готов дать гарантии, что осенью сможет приехать.

Если не считать игроков из Белоруссии и Казахстана, то в этом сезоне в КХЛ сыграло 130 легионера. Чемпионат покинули «Йокерит» и рижское «Динамо», значит смело можно отнимать 50−60 человек. Получается все равно много — 70−80 потенциально свободных мест. Менеджеры формируют составы весной, поэтому сейчас им важно понимать, могут ли они рассчитывать на появление иностранцев или на пять мест, рассчитанных для легионеров, нужно искать россиян. Об этом говорил и генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков на пресс-конференции по итогам сезона.

«Приезд легионеров в КХЛ будет осложнен в связи со всеми событиями. Мы все зависим от геополитической ситуации. Людям из недружественных стран будет очень сложно получить визу в Россию. Но лига не будет запрещать приезжать иностранцам. Надеюсь, КХЛ начнет помогать клубам в вопросе приезда иностранцев», — заявил Волков.

У «Авангарда» на будущий сезон есть контракты у двух иностранцев — Шимона Грубеца и Виктора Сведберга. Однако нет никаких гарантий, что они вернутся. Была информация в прессе, что Петер Цегларик готов продлить соглашение с омским клубом, но все будет зависеть от ситуации в мире. Словак был одним из немногих легионеров, который и не думал уезжать в марте, в Словакии на него давления не оказывалось.

Генеральный директор «Салават Юлаева» Ринат Баширов также не может точно сказать будут ли в Уфе в следующем сезоне иностранцы. «Возможно, “Салават” будет играть без легионеров. Ведем переговоры с игроками, которые будут точно готовы ехать работать в КХЛ. И все же риски контрактов с легионерами очень высоки. Скорее всего рынок таких игроков ограничится теми, кто сейчас остался в КХЛ», — цитирует функционера Gorobzor.

Телеграм-канал «Вброс по борту» со ссылкой на представителя агентства из Северной Америки сообщает, что американцы и канадцы готовы приезжать в КХЛ, но всех заботит заработная плата. «Единственный момент, который напрягает, — высокая волатильность рубля. Поэтому игроки хотят выплат в более стабильных долларах/евро», — сообщил представитель агентства. И это еще одна проблема, которую будет почти невозможно решить.

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект, запрещающий привязывать суммы в контрактах к иностранной валюте. Если он будет принят, то желание легионеров будет выполнить просто невозможно — это будет противоречить законодательству РФ. Но даже и без этого закона проблем будет много — при высокой волатильности рубля клубы могут превышать верхнюю планку потолка зарплат, который закреплен именно в российской валюте. Также не стоит забывать, что из-за санкции и прерывания отношений с европейскими странами и США у российских компаний (спонсоров клубов КХЛ) просто может не оказаться такого количества евро и долларов для выплат иностранным хоккеистам. В общем, инициатива североамериканцев кажется обречена.

Прогнозы в сегодняшнем мире — это гиблое дело. Однако какими бы сложными условия ни были, менеджерам все равно нужно продолжать работать, от них в любом случае ждут результата. Сейчас все выглядит так, что самым позитивным и реальным исходом будет серьезное сокращение числа иностранцев в КХЛ. Так как от лиги и государства запрета на въезд граждан недружественных стран (США, Канада, Европа) не планируется, то, значит, привести легионеров все-таки возможно. И обязательно найдутся те, кто смогут это организовать и те, кто захочет поехать. Но вряд ли в том количестве, в котором играли в этом сезоне.