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15:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Свежие инсайды КХЛ: где окажется Знарок, уйдут ли Шипачев и Войнов из «Динамо»?

А также кто возглавит «Авангард», «Ак Барс» и кого из дорогих игроков подпишет «Автомобилист».

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Источник: Спорт-Экспресс

«Динамо»: тотальная распродажа?

Еще свежа в памяти история с осенними переговорами московского «Динамо» о возможном обмене Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева. Тогда Андрей Сафронов предлагал главных звезд другим топ-клубам, и хоккеисты были в шаге от перехода в «Ак Барс». Но руководство «Динамо» запретило обменивать игроков, и сезон они доиграли за бело-голубых. Сейчас история повторяется.

По нашей информации, в «Динамо» задумываются о пересмотре стратегии и рассчитывают отказаться от дорогостоящих хоккеистов. Но, как и осенью, возможен вариант, при котором все останется на своих местах. По крайней мере, у Шипачева, Войнова, Галиева, Педана действующие контракты с клубом.

Источник: РИА "Новости"

Наш корреспондент Михаил Зислис сообщает, что вратарь Иван Бочаров может перейти в «Локомотив», а Александр Еременко завершает карьеру — получается, что вратарскую бригаду нужно собирать заново. Перейдет в «Динамо» Константин Волков, который провел этот сезон в финском «Эссяте». Но способен ли он стать основным? Большие сомнения. А если учесть, что ходят слухи об уходе Войнова, Сергеева, Миронова и Зайцева, с обороной в «Динамо» может стать совсем туго. Если только распродажу не отменят.

«Автомобилист»: первые подписания

Сезон-2021/22 обернулся провалом для «Автомобилиста»: команда с одним из самых солидных бюджетов в КХЛ не попала в плей-офф. Неизвестно, как сложилась бы судьба уральцев, если бы регулярка была доиграна, но смягчающее обстоятельство у «Авто», безусловно, есть. Поэтому и руководство остается на месте, и у тренерского штаба велики шансы сохранить работу.

С игроками все сложнее: уже покинули команду вратарь Шикин, защитники Арзамасцев и Гареев, а также нападающий Принс. По нашей информации, не будет продлеваться контракт с немецким форвардом Мэйсеком, истекают соглашения у нападающих Бочарова, Белоусова и Куликова. Вряд ли останется в команде шведский вратарь Маттсон, выкупленный перед дедлайном у рижского «Динамо».

Уже есть и первые приобретения. По информации «СЭ», «Автомобилист» уже договорился о подписании контрактов с защитником Денисом Баранцевым и нападающим Кертисом Волком. Баранцев после успеха в «Торпедо» зачах в «Локомотиве»: для игрока это возможность перезагрузиться, а для «Авто» — не самый очевидный трансфер. А вот за подписание Волка менеджмент уральцев достоин похвалы. Канадец с казахстанским паспортом вошел в топ-15 бомбардиров регулярного чемпионата в этом сезоне и уже четыре года играет в КХЛ на стабильно высоком уровне.

Где окажется Знарок?

По-прежнему непонятна ситуация с тем, кто будет тренировать «Ак Барс» в следующем сезоне. Пока так и не состоялась встреча с действующим наставником Дмитрием Квартальновым, ходят слухи о возможном появлении в Казани Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка. Причем первого — чуть ли не в роли советника президента клуба. По нашей информации, Билялетдинов может стать и новым главным тренером казанцев.

Источник: РИА "Новости"

Знарка слухи отправляют и в «Авангард», но, как нам известно, тренер пока не вел предметных переговоров ни с одним клубом. В Омске официально ждут ответа от Боба Хартли, но уже давно известно, что он завершит работу в России. Один из главных кандидатов на его замену — ассистент Дмитрий Рябыкин.

«Локомотив»: Никитин собирает старых знакомых?

Ярославцы активно работают на трансферном рынке: по нашей информации, «Локомотив» уже договорился о подписании контракта с центрфорвардом ЦСКА Сергеем Андроновым. Проявляют интерес в Ярославле к защитнику «Салавата Юлаева» Михаилу Науменкову, у которого действующий контракт с уфимцами еще на один сезон. Логика понятна — оба игрока работали в ЦСКА с Игорем Никитиным, который будет готовить «Локомотив» к следующему сезону.

Важное подписание для ярославцев — защитник Алексей Марченко, который продлил соглашение с клубом на два года при прежней зарплате в 75 млн рублей за сезон. Учитывая уход дорогостоящих Буше, Петерссона, Баранцева, свободные средства у «Локомотива» еще есть, так что из Ярославля стоит ждать интересных трансферных новостей.

Артур Хайруллин

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