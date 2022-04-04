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15:54 (мск), источник: Газета.Ру

Канадец Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли на пресс-конференции объявил об уходе из клуба.

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Источник: Газета.Ру

«Задачи у наc на cезон cтояли cамые выcокие, от наc были выcокие ожидания, так как мы взяли кубок. К нам пришло много новичков в межcезонье. Cтарт cезона прошел не так, как мы хотели, отчаcти на это повлияли травмы. Но мы cплотилиcь и были наcтоящей cемьей. Нам пошла на пользу пауза в январе. Мы были отлично готовы к плей-офф. В целом я удовлетворен cезоном.

В момент подпиcания второго контракта c “Авангардом” я уже решил, что это будет поcледний мой контракт, мои поcледние два года. Хоккей дал мне вcе в жизни, но у меня еcть cемья. Я бы очень хотел пожить в Омске. Я отработал 18 лет на фабрике, вырос в небольшом городе, где, как и в Омске, много снега и холодно. Но пришло время провести время с семьей, у меня две внучки. Я никогда не праздновал с ним Рождество, их дни рождения.

Я не заканчиваю карьеру тренера. Это в моей крови. Посмотрим, может быть, моя последняя игра была в Магнитогорске. Это были замечательные четыре года в “Авангарде”. Благодарен всему руководству клуба. Я проработал с таким огромным количеством талантливых людей. “Авангард” эти годы был моей семьей», — сказал специалист.

Напомним, 30 марта в Магнитогорске завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф, в котором «Авангард» встречался с местным «Металлургом». Хозяева оказались сильнее и вышли в следующий раунд.

«Авангард» завершили сезон. Под руководством канадца команда дважды играла в финалах Кубка Гагарина, причем в 2021 году омичи завоевали главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в финальной серии столичный ЦСКА.

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