КХЛ высказалась о рекорде «Барыса»

«Противостояние “Металлурга” с “Авангардом”, затянувшееся до седьмого матча, стало знаменательным: в нем был установлен новый рекорд Кубка Гагарина по результативности для одной отдельно взятой серии. Предыдущее достижение принадлежало “Трактору” с “Барысом”, которые девять лет назад набросали друг другу 47 шайб.

С этим результатом хоккеисты «Магнитки» и «Авангарда» сравнялись после шести встреч. В седьмой Андрей Чибисов установил новый рекорд, а затем Филипп Майе, Джош Карри и Григорий Дронов обновили его до 51 гола. В новый рекорд игроки обеих команд вложились почти поровну: 26 шайб у «Металлурга» и 25 у «Авангарда», — написал ресурс.