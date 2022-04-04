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20:24 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ высказалась о рекорде «Барыса»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отреагировала на обновление рекорда «Барыса» в Кубке Гагарина, который превзошли «Металлург» с «Авангардом», забив на двоих более 50 голов.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Официальный ресурс турнира выделил хоккеистов, которые помогли обойти «Барыс» с «Трактором».

«Противостояние “Металлурга” с “Авангардом”, затянувшееся до седьмого матча, стало знаменательным: в нем был установлен новый рекорд Кубка Гагарина по результативности для одной отдельно взятой серии. Предыдущее достижение принадлежало “Трактору” с “Барысом”, которые девять лет назад набросали друг другу 47 шайб.

С этим результатом хоккеисты «Магнитки» и «Авангарда» сравнялись после шести встреч. В седьмой Андрей Чибисов установил новый рекорд, а затем Филипп Майе, Джош Карри и Григорий Дронов обновили его до 51 гола. В новый рекорд игроки обеих команд вложились почти поровну: 26 шайб у «Металлурга» и 25 у «Авангарда», — написал ресурс.

Металлург
3:2
1:1, 0:1, 2:0
Трактор
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