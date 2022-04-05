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18:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Финский «Йокерит» покинул КХЛ

Финский «Йокерит» объявил о прекращении выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщили на странице клуба во «ВКонтакте».

ЙокеритКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В заявлении клуба сказано, что генеральный менеджер Яри Курри покинет пост в совете директоров КХЛ. Ранее 5 апреля орган утвердил состав участников сезона-2022/2023. Из иностранных команд в турнире сыграют минское «Динамо», «Барыс» из Нур-Султана и пекинский «Кунльлунь Ред Стар». Таким образом, помимо финского «Йокерита», в КХЛ не выступит рижское «Динамо».

25 февраля стало известно, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. Это решение руководство финского клуба приняло утром 24 февраля и позже согласовало его с КХЛ.

«Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/2015. Команде дважды удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина.

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