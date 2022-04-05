Финский «Йокерит» покинул КХЛ

В заявлении клуба сказано, что генеральный менеджер Яри Курри покинет пост в совете директоров КХЛ. Ранее 5 апреля орган утвердил состав участников сезона-2022/2023. Из иностранных команд в турнире сыграют минское «Динамо», «Барыс» из Нур-Султана и пекинский «Кунльлунь Ред Стар». Таким образом, помимо финского «Йокерита», в КХЛ не выступит рижское «Динамо».

25 февраля стало известно, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. Это решение руководство финского клуба приняло утром 24 февраля и позже согласовало его с КХЛ.