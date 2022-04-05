«Трактор» обыграл «Металлург», команды забросили 10 шайб
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» во втором матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» во втором матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась победой челябинской команды со счетом 6:4. У гостей шайбы забросили Сергей Калинин (23-я минута), Альберт Яруллин (33), Кирилл Капустин (36), Владимир Ткачев (40, 42) и Томаш Гика (59). В составе проигравших отличились Анатолий Никонцев (29), Егор Яковлев (37), Брендэн Лайпсик (48) и Николай Голдобин (53).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья встреча команд состоится в Челябинске 7 апреля. По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в Восточной конференции, «Трактор» — второе.
Команды до этого встречались в плей-офф КХЛ один раз. В сезоне-2009/10 победу в первом раунде одержал «Металлург» (3−1). Магнитогорский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016), «Трактор» в сезоне-2017/18 также доходил до финала Востока, где уступил будущему обладателю трофея казанскому «Ак Барсу» (0−4).