«Трактор» обыграл «Металлург», команды забросили 10 шайб

Встреча в Магнитогорске завершилась победой челябинской команды со счетом 6:4. У гостей шайбы забросили Сергей Калинин (23-я минута), Альберт Яруллин (33), Кирилл Капустин (36), Владимир Ткачев (40, 42) и Томаш Гика (59). В составе проигравших отличились Анатолий Никонцев (29), Егор Яковлев (37), Брендэн Лайпсик (48) и Николай Голдобин (53).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья встреча команд состоится в Челябинске 7 апреля. По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в Восточной конференции, «Трактор» — второе.