Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Трактор
46
Хоккей. НХЛ
6.04
Баффало
Каролина
Хоккей. НХЛ
6.04
Монреаль
Оттава
Хоккей. НХЛ
6.04
Нью-Джерси
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.04
Питтсбург
Колорадо
Хоккей. НХЛ
6.04
Филадельфия
Коламбус
Хоккей. НХЛ
6.04
Флорида
Торонто
Хоккей. НХЛ
6.04
Детройт
Бостон
Хоккей. НХЛ
6.04
Нэшвилл
Миннесота
Хоккей. НХЛ
6.04
Даллас
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
6.04
Сан-Хосе
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Металлург
Трактор
46
4.04
СКА
ЦСКА
21
3.04
Металлург
Трактор
32
2.04
СКА
ЦСКА
13
30.03
Металлург
Авангард
40
28.03
Авангард
Металлург
51
27.03
Салават Юлаев
Трактор
12
26.03
СКА
Спартак
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» обыграл «Металлург», команды забросили 10 шайб

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» во втором матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Металлург
ТракторКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Магнитогорске завершилась победой челябинской команды со счетом 6:4. У гостей шайбы забросили Сергей Калинин (23-я минута), Альберт Яруллин (33), Кирилл Капустин (36), Владимир Ткачев (40, 42) и Томаш Гика (59). В составе проигравших отличились Анатолий Никонцев (29), Егор Яковлев (37), Брендэн Лайпсик (48) и Николай Голдобин (53).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья встреча команд состоится в Челябинске 7 апреля. По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в Восточной конференции, «Трактор» — второе.

Команды до этого встречались в плей-офф КХЛ один раз. В сезоне-2009/10 победу в первом раунде одержал «Металлург» (3−1). Магнитогорский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016), «Трактор» в сезоне-2017/18 также доходил до финала Востока, где уступил будущему обладателю трофея казанскому «Ак Барсу» (0−4).

Металлург
4:6
0:0, 2:4, 2:2
Трактор
 Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала
На ЧМ в Катаре сыграет россиянин? Безумная история африканца из Москвы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь