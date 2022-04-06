Магнитогорцы не успели за «Трактором»

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Несмотря на то что «Металлург» столкнулся с серьезными проблемами в первом домашнем матче с «Трактором» и дважды уступал в счете, фаворит финальной серии Восточной конференции (а все-таки магнитогорцам изначально отдавалось небольшое предпочтение в уральском противостоянии) вырвал победу — 3:2. «Магнитка» доказала, что не зря является самой результативной командой нынешнего play-off, и взломала челябинскую оборону, одну из лучших в лиге, достигнув отметки в 50 заброшенных шайб. Причем разницу сделали хоккеисты, которые впервые отличились в этом Кубке Гагарина, а автор победного гола, нападающий Архип Неколенко, вообще сумел забить только в своем пятом play-off.

«Трактору», конечно, не хватало двух сильных легионеров — форвардов Тему Пулккинена и Лукаша Седлака, получивших травмы в предыдущей серии. Не состоялось их возвращение на лед и во втором матче. Впрочем, с ролью лидеров атаки отлично справляются Томаш Гика и Виталий Кравцов, которых главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин свел в одно звено. Особенно они опасны в большинстве, и в первом периоде этим форвардам представилась хорошая возможность разыграть лишнего после удаления защитника «Металлурга» Григория Дронова. Но 39-летний Василий Кошечкин вновь показал, что возраст для классного вратаря не помеха. Хозяева отбились, хотя инициативу, которую захватили в дебюте встречи, они отдали.

Тем не менее в целом обе команды события не форсировали и на гол до перерыва не наиграли. А вот вторая двадцатиминутка была уже гораздо веселее. Началась она с голевого момента Андрея Чибисова, которого вывел на пятак Джош Карри. Голкипер «Трактора» Роман Вилл спас гостей, отразив бросок в упор. Вскоре уже челябинцы доставили шайбу под ворота, когда Альберт Яруллин наградил роскошной передачей Сергея Калинина, и тот в касание поразил цель.

Добавила огня этому матчу и последовавшая затем драка того же Карри с Сергеем Телегиным. Здесь победу по очкам можно было засчитать защитнику «Трактора», но его пятиминутное отсутствие на площадке привело к негативным последствиям потом, когда к нему на скамейку штрафников подсели Владимир Ткачев, а чуть позже и Алексей Бывальцев. Короткий отрезок в двойном большинстве магнитогорцы использовать не успели, однако дожали ситуацию в формате «пять на четыре», и Анатолий Никонцев с паса Филиппа Майе восстановил равенство.

А дальше понеслось. Калинин выкатил шайбу Яруллину, и он от синей линии пробил Кошечкина. Ветеран в том эпизоде не выручил, после чего еще не сумел быстро переместиться от ближней штанги к дальней после броска Егора Фатеева и отскока шайбы от борта на клюшку Кирилла Капустина. Капитан «Металлурга» Егор Яковлев мощным щелчком из левого круга вбрасывания сократил отставание до одного гола. Но на последних секундах второго периода челябинцы закружили карусель в чужой зоне, и Ткачев, которому ассистировала едва ли не вся пятерка, заставил капитулировать Кошечкина в четвертый раз.

Таким образом, соперники накидали друг другу за 20 минут аж шесть шайб. И на этом они решили не останавливаться. Ткачев оформил дубль в большинстве на старте третьего периода, и наставник «Магнитки» Илья Воробьев больше не стал мучить Кошечкина, заменив его на Ивана Налимова. Но от борьбы магнитогорцы не отказались. Как только у «Трактора» удалился Лоуренс Пилут, они рискнули, выпустив шестого полевого игрока, и реализовали преимущество «шесть на четыре». Брендан Лайпсик точно бросил с кистей, а через пять минут хозяева провернули ту же комбинацию со снятием вратаря, когда судьи выписали две штрафные минуты Виллу за задержку игры. Лучший бомбардир «Металлурга» в текущем play-off Николай Голдобин не упустил свой момент и уже до предела обострил интригу.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_6b303f6c026cf8b451866a0ad2c5c44d_hd/q866377/60233f775a6883d4902ee77b341cb92c/4804906763?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Более того, подопечные Воробьева были невероятно близки к тому, чтобы догнать «Трактор». Вилл совершил в концовке как минимум пару сложных сейвов. Развязка же наступила после того, как «Металлург» опять пошел ва-банк, оставив ворота пустыми, и Гика установил окончательный результат — 6:4. Челябинцы сравняли счет в серии, которая теперь продолжится на их льду.