70 миллионов за победу в Кубке Гагарина. Премии игроков в плей-офф

В плей-офф КХЛ сейчас проходят финалы конференций — стадия, которая считается судьбоносной для многих клубов. Премии за выход в третий раунд, как и последующие продвижения (выход в финал Кубка Гагарина или победа в нем) не учитываются под потолком зарплат. Это позволяет некоторым клубам получать преимущество при селекционной работе — даже в условиях жесткого потолка.

Со следующего сезона регламент меняется. «Для команд, занявших места со второго по четвертое, с сезона 2022/2023 устанавливается льгота по командным премиальным вознаграждениям, не включаемым в потолок: в размере до 150 млн рублей за второе место, до 75 млн рублей за третье и четвертое место. Для чемпиона КХЛ льгота по командным премиальным вознаграждениям остается без ограничений», — сообщается в официальном заявлении КХЛ.

Какие бонусы в этом сезоне предусмотрены в клубах, которые продолжают борьбу за Кубок Гагарина?

ЦСКА

Как и в предыдущие годы, в армейском клубе премия предусмотрена только за победу в плей-офф. По информации «СЭ», каждый игрок получит около 70 миллионов рублей, если ЦСКА выиграет Кубок Гагарина. Причем у армейцев уже давно бонус за победу в кубке составляет сумму, эквивалентную 1 миллиону долларов. Цифры солидные, но если суммировать то, что получается у остальных клубов за каждую стадию, то в ЦСКА бонусы ненамного выше. Зато сами понимаете, какая мотивация именно биться за кубок.

Можно было бы сказать, что ЦСКА хитрит, заманивая игроков такими бонусами, но в нынешней КХЛ гарантировать чемпионство никто не может. И состав армейцев ничуть не сильнее, чем у СКА или даже «Локомотива». Все зависит только от грамотного подбора игроков и работы тренерского штаба. Ну и самоотверженности хоккеистов, в которой сомневаться не приходится.

СКА

В СКА платят около 7−8 миллионов рублей за прохождение третьего раунда, а в случае победы в Кубке Гагарина каждый игрок получит дополнительно по 15 миллионов рублей.

«Металлург»

В Магнитогорске премии поскромнее: около 5 миллионов рублей каждому хоккеисту за победу в финале конференции и 20 миллионов рублей — за выигрыш кубка. Причем в те времена, когда Зарипов, Мозякин и Кошечкин приносили трофеи «Магнитке», премии были заметно выше.

«Трактор»

Самые маленькие суммы бонусов — у «Трактора», который и на зарплаты игроков тратит существенно меньше. Если «Магнитка», а также уже завершившие сезон «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист» вплотную приближаются к потолку зарплат в 900 млн рублей, то в Челябинске тратят примерно на 150 млн рублей меньше.

Так же и с премиями — за прохождение третьего раунда игроки получают по 3 млн рублей, а бонусы за победу в кубке будут объявлены в случае попадания в финал. И вряд ли там будут суммы, сопоставимые с армейскими клубами. Правда, на мотивации хоккеистов «Трактора» это никак не сказывается: игроки «Салавата Юлаева» в случае выхода в финал Восточной конференции получили бы намного больше (отъезд легионеров дал простор по деньгам), но это не помешало челябинцам выиграть серию.