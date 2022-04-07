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19:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» вышел вперед в финальной серии конференции с «Трактором»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на выезде одержал волевую победу над челябинским «Трактором» в третьем матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На заброшенную шайбу Никиты Тертышного (23-я минута) гости ответили точными бросками Ярослава Хабарова (49) и Николая Голдобина (51).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Металлурга». Четвертая игра состоится в Челябинске в субботу. По итогам регулярного чемпионата магнитогорский клуб занял первое место в Восточной конференции, «Трактор» — второе.

Команды до этого встречались в плей-офф КХЛ один раз. В сезоне-2009/10 победу в первом раунде одержал «Металлург» (3−1). Магнитогорский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016). В сезоне-2012/13 «Трактор» дошел до финала плей-офф КХЛ, где уступил московскому «Динамо» (2−4).

Трактор
1:2
0:0, 1:0, 0:2
Металлург
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