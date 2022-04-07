«Металлург» вышел вперед в финальной серии конференции с «Трактором»

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На заброшенную шайбу Никиты Тертышного (23-я минута) гости ответили точными бросками Ярослава Хабарова (49) и Николая Голдобина (51).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Металлурга». Четвертая игра состоится в Челябинске в субботу. По итогам регулярного чемпионата магнитогорский клуб занял первое место в Восточной конференции, «Трактор» — второе.