«Металлург» вышел вперед в финальной серии конференции с «Трактором»

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На заброшенную шайбу Никиты Тертышного (23-я минута) гости ответили точными бросками Ярослава Хабарова (49) и Николая Голдобина (51).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Металлурга». Четвертая игра состоится в Челябинске в субботу. По итогам регулярного чемпионата магнитогорский клуб занял первое место в Восточной конференции, «Трактор» — второе.
Команды до этого встречались в плей-офф КХЛ один раз. В сезоне-2009/10 победу в первом раунде одержал «Металлург» (3−1). Магнитогорский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016). В сезоне-2012/13 «Трактор» дошел до финала плей-офф КХЛ, где уступил московскому «Динамо» (2−4).