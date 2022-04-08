СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Западной конференции КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). В составе победителей отличились Игорь Ожиганов (24-я минута), Антон Бурдасов (26) и Михаил Воробьев (27). У хозяев шайбы забросили Виталий Абрамов (31) и Максим Соркин (45).

Две результативные передачи нападающего СКА Никиты Гусева позволили ему набрать 450 очков за карьеру в КХЛ, 50-е очко в плей-офф КХЛ записал на свой счет Бурдасов. У столичных армейцев голевая передача Никиты Нестерова стала для него сотой в КХЛ.