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22:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Санкт-петербургский СКА победил московский ЦСКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). В составе победителей отличились Игорь Ожиганов (24-я минута), Антон Бурдасов (26) и Михаил Воробьев (27). У хозяев шайбы забросили Виталий Абрамов (31) и Максим Соркин (45).

Две результативные передачи нападающего СКА Никиты Гусева позволили ему набрать 450 очков за карьеру в КХЛ, 50-е очко в плей-офф КХЛ записал на свой счет Бурдасов. У столичных армейцев голевая передача Никиты Нестерова стала для него сотой в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующая игра состоится в Петербурге 10 апреля. По итогам регулярного чемпионата СКА занял первое место в Западной конференции, ЦСКА — третье.

ЦСКА
2:3
0:0, 1:3, 1:0
СКА
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