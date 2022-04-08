«Меня тут нет»: Фазель — о своей причастности к работе в КХЛ

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что Фазеля будут активно привлекать к решению стратегических вопросов развития лиги. Функционер отмечал, что не подписывал официального контракта с КХЛ. 24 марта IIHF направила для рассмотрения в совет по этике информацию о возможном сотрудничестве Фазеля и КХЛ. Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2022 года Хейкки Хиетанен заявил о возможном лишении Фазеля должности почетного президента IIHF.