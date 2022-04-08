Текущие события
Хоккей. НХЛ
9.04
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
9.04
Тампа-Бэй
Бостон
Хоккей. НХЛ
9.04
Флорида
Баффало
Хоккей. НХЛ
9.04
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
9.04
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
23
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
ЦСКА
СКА
23
7.04
Трактор
Металлург
12
6.04
ЦСКА
СКА
62
5.04
Металлург
Трактор
46
4.04
СКА
ЦСКА
21
3.04
Металлург
Трактор
32
2.04
СКА
ЦСКА
13
30.03
Металлург
Авангард
40
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Меня тут нет»: Фазель — о своей причастности к работе в КХЛ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель не стал комментировать свою причастность к работе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

КХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу бывший президент IIHF Фазель присутствовал на четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции ЦСКА — СКА (2:3) в Москве.

«Меня тут нет», — ответил Фазель на вопрос журналистов о работе в лиге.

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что Фазеля будут активно привлекать к решению стратегических вопросов развития лиги. Функционер отмечал, что не подписывал официального контракта с КХЛ. 24 марта IIHF направила для рассмотрения в совет по этике информацию о возможном сотрудничестве Фазеля и КХЛ. Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2022 года Хейкки Хиетанен заявил о возможном лишении Фазеля должности почетного президента IIHF.

 Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала
На ЧМ в Катаре сыграет россиянин? Безумная история африканца из Москвы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь