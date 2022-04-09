В России предрекли проблемы с проведением КХЛ с участием «Барыса»

По мнению журналиста, стоит ожидать трудностей с логистикой. «Проблемы с логистикой в следующем сезоне могут вернуть в КХЛ порочную практику, когда на выезде команды проводят за один раз 4−5 матчей», — написал Шевченко.
Отметим, что с марта текущего года многие зарубежные авиакомпании прекратили полеты в Россию, где базируется большинство клубов КХЛ. Кроме того, стало известно о прекращении поддержки и обслуживания самолетов в России, которые находятся в лизинге. Это привело к сокращению числа рейсов.
«Барыс» выступает в КХЛ с 2008 года. В текущем сезоне столичный клуб прекратил борьбу в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» — 1:4.