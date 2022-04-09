«Металлург» увеличил отрыв в серии Кубка Гагарина против «Трактора»

«Металлург» повел в серии до четырех побед со счетом 3−1. Пятая игра противостояния состоится в Магнитогорске 11 апреля. По итогам регулярного чемпионата команда Ильи Воробьева заняла первое место в Восточной конференции, «Трактор» финишировал вторым.

Команды до этого встречались в плей-офф КХЛ один раз. В сезоне-2009/10 победу в первом раунде одержал «Металлург» (3−1). Магнитогорский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016), «Трактор» в сезоне-2017/18 доходил до финала Востока, где уступил будущему обладателю трофея казанскому «Ак Барсу» (0−4).