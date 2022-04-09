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17:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» увеличил отрыв в серии Кубка Гагарина против «Трактора»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» победил челябинский «Трактор» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч в Челябинске завершился победой гостей со счетом 6:0. Шайбы забросили Денис Зернов (10-я минута), Николай Голдобин (14), Брендэн Лайпсик (19, 53), Филипп Майе (36) и Линус Виделль (44).

«Металлург» повел в серии до четырех побед со счетом 3−1. Пятая игра противостояния состоится в Магнитогорске 11 апреля. По итогам регулярного чемпионата команда Ильи Воробьева заняла первое место в Восточной конференции, «Трактор» финишировал вторым.

Команды до этого встречались в плей-офф КХЛ один раз. В сезоне-2009/10 победу в первом раунде одержал «Металлург» (3−1). Магнитогорский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016), «Трактор» в сезоне-2017/18 доходил до финала Востока, где уступил будущему обладателю трофея казанскому «Ак Барсу» (0−4).

Трактор
0:6
0:3, 0:1, 0:2
Металлург
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