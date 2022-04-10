СКА одержал волевую победу над ЦСКА и повёл в серии финала Западной конференции КХЛ

На 12-й минуте счёт в игре открыл форвард ЦСКА Андрей Светлаков, ему ассистировали Александр Попов и Максим Соркин. На 20-й минуте ответную шайбу забросил Александр Волков с передачи Владислава Цицюры.

На 28-й минуте Андрей Светлаков оформил дубль и снова вывел гостей вперёд. На 38-й минуте Данила Моисеев восстановил равновесие в счёте, ассистент — Степан Фальковский. Победную шайбу в составе СКА на 59-й минуте забросил в большинстве Оскар Фантенберг, голевой пас на счету Никиты Гусева и Андрея Кузьменко.