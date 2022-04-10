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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА одержал волевую победу над ЦСКА и повёл в серии финала Западной конференции КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

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Источник: РИА "Новости"

На 12-й минуте счёт в игре открыл форвард ЦСКА Андрей Светлаков, ему ассистировали Александр Попов и Максим Соркин. На 20-й минуте ответную шайбу забросил Александр Волков с передачи Владислава Цицюры.

На 28-й минуте Андрей Светлаков оформил дубль и снова вывел гостей вперёд. На 38-й минуте Данила Моисеев восстановил равновесие в счёте, ассистент — Степан Фальковский. Победную шайбу в составе СКА на 59-й минуте забросил в большинстве Оскар Фантенберг, голевой пас на счету Никиты Гусева и Андрея Кузьменко.

Подопечные Романа Ротенберга повели в серии со счётом 3−2. Следующий матч состоится во вторник, 12 апреля, в Москве. Начало — в 19:30 мск.

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