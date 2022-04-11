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17:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ак Барс» уволил весь тренерский штаб

Как стало известно «СЭ», весь тренерский штаб покинет «Ак Барс». Ранее сообщалось об уходе главного тренера Дмитрия Квартальнова.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

По итогам регулярного сезона-2021/22 казанский клуб занял третье место в Восточной конференции, имея 66 очков после 48 матчей.

В первом круге Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счетом 2−4 в серии.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» в 2019 году после ухода Зинэтулы Билялетдинова.

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