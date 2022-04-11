«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» вышел в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в полуфинальной серии челябинский «Трактор».
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» вышел в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в полуфинальной серии челябинский «Трактор».
Пятая встреча финала плей-офф Восточной конференции КХЛ, прошедшая в понедельник в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу «Металлурга», в составе которого отличились Максим Карпов (13-я минута) и Григорий Дронов (60). У «Трактора» шайбу забросил Виталий Кравцов (34).
Магнитогорцы выиграли серию до четырех побед со счетом 4−1. «Металлург» в финале Кубка Гагарина встретится с победителем пары СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва). После пяти матчей финальной серии в Западной конференции впереди петербуржцы — 3−2. Шестая встреча команд состоится 12 апреля в Москве.
«Трактор» стал бронзовым призером чемпионата России.