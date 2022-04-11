«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина

Пятая встреча финала плей-офф Восточной конференции КХЛ, прошедшая в понедельник в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу «Металлурга», в составе которого отличились Максим Карпов (13-я минута) и Григорий Дронов (60). У «Трактора» шайбу забросил Виталий Кравцов (34).