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21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл СКА и сравнял счет в серии Западной конференции плей-офф КХЛ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение петербургскому СКА в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (16-я и 60-я минуты) и Виталий Абрамов (43). У гостей отличился Валентин Зыков (39).

Григоренко побил рекорд Александра Радулова и стал лучшим снайпером ЦСКА за историю выступлений клуба в КХЛ. Теперь на счету 27-летнего форварда 93 шайбы.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 3−3. Решающая игра противостояния состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге. Победитель финальной серии Западной конференции встретится в финале Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом», который оказался сильнее челябинского «Трактора» (4−1).

По итогам регулярного чемпионата СКА занял первое место в Западной конференции, ЦСКА — третье.

ЦСКА
3:1
1:0, 0:1, 2:0
СКА
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