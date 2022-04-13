Вратарь Шарыченков и форвард Хохряков покидают ХК «Салават Юлаев».

Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» озвучил имена хоккеистов, которые продлили контракт с башкирской командой. Это нападающие Александр Кадейкин, Николай Кулёмин, Степан Санников, защитники — Павел Коледов и Евгений Бирюков.

Также уже точно покинут стан «юлаевцев» вратарь Александр Шарыченков, который выразил желание быть поближе к семье, к Москве, и форвард Пётр Хохряков.