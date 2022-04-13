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11:54 (мск), источник: ИА Башинформ

Вратарь Шарыченков и форвард Хохряков покидают ХК «Салават Юлаев»

Вратарь Шарыченков и форвард Хохряков покидают ХК «Салават Юлаев».

Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Башинформ

Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» озвучил имена хоккеистов, которые продлили контракт с башкирской командой. Это нападающие Александр Кадейкин, Николай Кулёмин, Степан Санников, защитники — Павел Коледов и Евгений Бирюков.

Также уже точно покинут стан «юлаевцев» вратарь Александр Шарыченков, который выразил желание быть поближе к семье, к Москве, и форвард Пётр Хохряков.

«Мы хорошо расстались, без какого-либо негатива», — подчеркнул Ринат Баширов.

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