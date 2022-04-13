Лямся покинул «Салават Юлаев». Финн возглавлял команду с 2020 года

«Для меня сейчас сложно продолжать работу. Мы все знаем ситуацию в мире. Сейчас есть время, чтобы выдохнуть, проанализировать и понять. Для меня это были долгие 5 лет. Для меня было честью работать с людьми из Уфы. Это осуществление моей мечты, я мечтал возглавить иностранный клуб. Я хотел бы отметить наших фанатов, которые поддерживали нас, они являются частью нас. Я ощущал мощную поддержку. В сложные времена они были рядом, нам она была нужна. Надеюсь, что болельщики будут так же любить команду», — сказал финский специалист.