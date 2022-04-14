«Спасти эту серию уже невозможно». СКА и ЦСКА вновь рассудит седьмой матч

Седьмые матчи — вишенка на торте для любого кубкового противостояния. К решающей встрече команды успевают изрядно надоесть друг другу, а их болельщики потратить все имеющиеся запасы валидола. В истории армейских дерби такое событие сегодня состоится в третий раз, и вновь это произойдёт в финале конференции. Накануне развязки в борьбе за вторую путёвку в финал Кубка Гагарина вспоминаем, какими получились седьмые матчи в двух предыдущих случаях.

2015: исторический камбэк СКА

Семь лет назад КХЛ жила совершенно другой жизнью — без потолка зарплат, с большим количеством команд-легионеров и «Сибирью» в качестве самой результативной команды Востока по итогам регулярки, а также доживающим последние годы драфтом, на котором перед сезоном-2014/2015 под первым номером ушёл некто Кирилл Капризов.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Финалы конференций, 14.04.2022, 19:00 СКА - ЦСКА -

Именно тогда началось постоянное доминирование армейских клубов на Западе — двумя сезонами ранее они распределили между собой первые две позиции по итогам регулярки, но поочерёдно были биты московским «Динамо» в плей-офф, а уже с 2015 года стали завсегдатаями финала конференции.

К первой очной встрече в рамках решающей серии на Западе команды, ведомые признанным мастером тренерского цеха Вячеславом Быковым с одной стороны и самым перспективным специалистом страны Дмитрием Квартальновым с другой, добрались без особых проблем, потерпев всего три поражения на двоих в первых двух раундах. И это было совсем не удивительно: СКА и ЦСКА находились будто в отдельной лиге — 210 заброшенных шайб петербуржскими армейцами (хотя и столичные отстали всего на три) и 98 пропущенных московскими тогда казались чем-то фантастическим. А ведь оба показателя будут ещё не раз улучшены этими же командами.

Битва двух гигантов обещала стать одной из самых напряжённых в короткой истории КХЛ, но вместо этого едва не закончилась за минимальное количество матчей — ЦСКА, взяв две домашние встречи, в гостях поставил СКА на грань вылета! Главная тройка москвичей Радулов — Любимов — Григоренко делала результат для столичной команды, а вот убийственное трио из Петербурга — Панарин — Шипачёв — Дадонов — действовало далеко не так продуктивно.

«Думаю, один матч СКА выиграет, но спасти серию уже невозможно. ЦСКА сегодня постарается закончить серию, но СКА отступать некуда. Последняя игра. Им лучше проиграть серию не дома…» — говорил накануне четвёртого матча заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Пока петербуржские болельщики сходили с ума от горя, в Москве уже вовсю праздновали стремительно приближавшийся финал Кубка Гагарина — отыграться с 0−3 в серии, как сказал Крикунов, действительно считалось невозможным. Но затем СКА как будто подменили — 4:1, 6:2, 2:1, 21 очко Панарина, Шипачёва и Дадонова на троих и гол Патрика Торесена в овертайме шестого матча под крики сходивших с ума, но уже от счастья, болельщиков в «Ледовом дворце» подарили КХЛ седьмой матч и самый крутой камбэк в истории лиги.

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Сказке петербуржцев суждено было продолжиться в Москве — к середине седьмого матча СКА вёл 2:0, а хозяева, казалось, совсем расклеились после бесчисленного количества попыток пробить Микко Коскинена, который стоял стеной и выдерживал зверский натиск ЦСКА.

Надежду лидерам регулярки вернули лучший игрок сезона Александр Радулов и Стефан Да Коста, забросившие по шайбе и сравнявшие счёт в матче. Однако судьбу противостояния решил всё тот же Торесен. Норвежец мастерски подставил клюшку под бросок Антона Белова, и шайба, встретившись с орудием труда Патрика, нырнула в «домик» к Кевину Лаланду и медленно переползла через ленточку.

«Такого опыта в моей практике не было. Я переживал вместе с командой эти минуты, секунды. Это очень богатый опыт, который просто так не спрогнозируешь, и сравнить здесь невозможно ни с чем. Каждый матч всегда разный, эмоции разные и давление», — говорил об этой серии Вячеслав Быков. Меньше чем через две недели он поднял над головой Кубок Гагарина и прекратил тренерскую деятельность.

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2019: «домашняя» серия и победа ЦСКА

С тех пор противостояние СКА — ЦСКА в финале Запада начало становиться традицией. Через год после исторического камбэка москвичи были куда бдительнее и обыграли соперника всухую, в 2018-м победили со счётом 4−2 и вновь сошлись со СКА весной 2019-го.

Обе команды кардинально изменились за четыре года — в составе ЦСКА с тех пор остался лишь один Максим Мамин, за петербуржцев же до сих пор играли Динар Хафизуллин, Роман Рукавишников, Антон Белов, Александр Барабанов, Евгений Кетов, Виктор Тихонов и Илья Каблуков. Теперь в столицах зажигали новые имена: в Москве блистало звено Григоренко — Вей — Капризов, а в Петербурге роль главной скрипки взял на себя Никита Гусев. И это при живом Павле Дацюке, который, правда, появился только в шестом матче серии. В воротах же находились два самых перспективных российских голкипера — Илья Сорокин и Игорь Шестёркин.

Эта серия получилась сугубо «домашней» — до седьмого матча все победы оставались именно за хозяевами площадки, отчасти поэтому шансы ЦСКА перед решающей встречей оценивались выше. Армейцы Москвы же и забросили первыми — правда, шайба попала в сетку уже после сирены на перерыв.

Зато в начале второго периода ЦСКА выстрелил дуплетом — Вей сперва отличился в большинстве, а затем помог Слепышеву удвоить преимущество.

Одну шайбу спустя несколько минут отыграл тогда ещё петербургский армеец Плотников, но на большее СКА не хватило — за две секунды до конца встречи Григоренко внёс шайбу в пустые ворота и оформил выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина.

«В прошлом году было много потрачено сил на серию со СКА. Выложились, на финал нас не хватило. Это был большой опыт для нас. Сейчас посмотрим, сможем ли мы сделать выводы», — прокомментировал второй подряд финал наставник москвичей Игорь Никитин. Выводы действительно были сделаны — в решающей серии ЦСКА всухую обыграл «Авангард» и выиграл первый и пока единственный Кубок Гагарина.