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14:31 (мск), источник: ТАСС

Генменеджер «Йокерита» Курри выкупил у «Норникеля» долю в хоккейном клубе

Яри Курри стал собственником 100% акций клуба.

ЙокеритКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ХЕЛЬСИНКИ, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральный менеджер финского хоккейного клуба «Йокерит» Яри Курри приобрел у дочернего предприятия российской компании «Норильский никель» — Norilsk Nickel Harjavalta Oy — ее долю в клубе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении клуба.

«Курри купил 40%-ю долю в “Йокерите” у Norilsk Nickel Harjavalta Oy и получил в собственность 100% акций клуба», — говорится в сообщении.

«Норникель» приобрел долю в «Йокерите» в 2019 году.

В начале апреля совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав ее участников на следующий сезон, в их число не вошли «Йокерит» и рижское «Динамо». Тогда же финский клуб объявил, что не будет продолжать выступления в КХЛ.

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