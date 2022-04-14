Генменеджер «Йокерита» Курри выкупил у «Норникеля» долю в хоккейном клубе
Яри Курри стал собственником 100% акций клуба.
Яри Курри стал собственником 100% акций клуба.
ХЕЛЬСИНКИ, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральный менеджер финского хоккейного клуба «Йокерит» Яри Курри приобрел у дочернего предприятия российской компании «Норильский никель» — Norilsk Nickel Harjavalta Oy — ее долю в клубе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении клуба.
«Курри купил 40%-ю долю в “Йокерите” у Norilsk Nickel Harjavalta Oy и получил в собственность 100% акций клуба», — говорится в сообщении.
«Норникель» приобрел долю в «Йокерите» в 2019 году.
В начале апреля совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав ее участников на следующий сезон, в их число не вошли «Йокерит» и рижское «Динамо». Тогда же финский клуб объявил, что не будет продолжать выступления в КХЛ.