Генменеджер «Йокерита» Курри выкупил у «Норникеля» долю в хоккейном клубе

ХЕЛЬСИНКИ, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральный менеджер финского хоккейного клуба «Йокерит» Яри Курри приобрел у дочернего предприятия российской компании «Норильский никель» — Norilsk Nickel Harjavalta Oy — ее долю в клубе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении клуба.

«Курри купил 40%-ю долю в “Йокерите” у Norilsk Nickel Harjavalta Oy и получил в собственность 100% акций клуба», — говорится в сообщении.

«Норникель» приобрел долю в «Йокерите» в 2019 году.