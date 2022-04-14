ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА победил петербургский СКА в полуфинальной серии плей-офф КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА победил петербургский СКА в полуфинальной серии плей-офф КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина.
Седьмая встреча финала Западной конференции, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе гостей дубль оформил Сергей Плотников (24-я и 38-я минуты), еще одну шайбу забросил Константин Окулов (59).
Нападающий ЦСКА Александр Попов провел 158-й матч в плей-офф КХЛ. 41-летний форвард обошел завершившего карьеру Сергея Мозякина (157) и вышел на чистое третье место по этому показателю.
Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу ЦСКА. Соперником ЦСКА по финалу плей-офф КХЛ станет магнитогорский «Металлург», который ранее победил в серии челябинский «Трактор» (4−1). Первый матч финала Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.
ЦСКА в пятый раз вышел в финал Кубка Гагарина, для «Металлурга» это четвертый финал. Армейцы становились обладателями трофея один раз (2019), магнитогорский клуб — дважды (2014, 2016).