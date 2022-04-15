Российский хоккеист на внедорожнике сбил адвоката бывшей супруги

Об этом информирует «РЕН ТВ».
Как сообщает источник, инцидент произошел после того, как юрист попытался снять Варнакова на камеру телефона. Отмечается, что после этого спортсмен завел машину и уехал, на ходу закрыв дверь и задев адвоката.
Потерпевший сообщил, что подал иск против хоккеиста, но материалы поступили в суд с ошибками, из-за чего их вернули обратно.
7 апреля ТАСС сообщал, что Варнаков попал в ДТП.
37-летний хоккеист является воспитанником нижегородского клуба. Также он выступал за петербургский СКА, столичное «Динамо» и казанский «Ак Барс».