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16:49 (мск), источник: Газета.Ру

Российский хоккеист на внедорожнике сбил адвоката бывшей супруги

Российский форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» (Нижний Новгород) Михаил Варнаков на внедорожнике сбил адвоката бывшей супруги и сбежал.

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Источник: ХК "Торпедо"

Об этом информирует «РЕН ТВ».

Как сообщает источник, инцидент произошел после того, как юрист попытался снять Варнакова на камеру телефона. Отмечается, что после этого спортсмен завел машину и уехал, на ходу закрыв дверь и задев адвоката.

Потерпевший сообщил, что подал иск против хоккеиста, но материалы поступили в суд с ошибками, из-за чего их вернули обратно.

7 апреля ТАСС сообщал, что Варнаков попал в ДТП.

37-летний хоккеист является воспитанником нижегородского клуба. Также он выступал за петербургский СКА, столичное «Динамо» и казанский «Ак Барс».

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