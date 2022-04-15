Обладатель Кубка Гагарина 2019 года Робинсон объявил о завершении карьеры

ТАСС, 15 апреля. Канадский защитник петербургского хоккейного клуба СКА Мэт Робинсон объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СКА.

«После 13 сезонов на профессиональном уровне и 17 лет за границей настало время повесить коньки на гвоздь и начать новую главу, — сказал Робинсон. — Я искренне благодарен всем, кто поддерживал меня все эти годы. Хочу поблагодарить всех тренеров, которые помогали формировать мою игру на протяжении этих лет. Я буду всегда благодарен хоккею, который сделал из меня того человека, которым я являюсь сейчас».

Робинсону 35 лет, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал в рижском и московском «Динамо», ЦСКА и СКА. Также хоккеист играл в шведском «Тимро» и норвежской «Спарте», в которой в 2011 году стал чемпионом страны. В 2019 году в составе ЦСКА Робинсон выиграл Кубок Гагарина, защитник три раза был участником Матча звезд КХЛ (2016, 2017, 2020). В составе команды Канады стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане.