Ларионов покинет Федерацию хоккея России ради работы в команде КХЛ

Ларионов работал в ФХР с сентября 2019 г. До лета 2020 г. он занимал должность советника главы штаба Романа Ротенберга, после чего тренировал молодежную сборную России, с которой занял четвертое место на чемпионате мира. В октябре 2021 г. Ларионов перешел на работу главным тренером олимпийской сборной России, которая фактически является вторым составом национальной команды.

В тренерской карьере Ларионова больше нет работы с другими командами. В качестве главного тренера он дебютировал в молодежке. Предстоящий сезон 2022/23 будет для него первым в КХЛ.

В качестве хоккеиста Ларионов выиграл две Олимпиады (1984, 1988), четыре чемпионата мира (1982, 1983, 1986, 1989), Кубок Канады (1981), восемь чемпионатов СССР (1982−1989) и три Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).

Нижегородское «Торпедо» принимало участие во всех 13 сезонах КХЛ и девять раз выходило в плей-офф. Высшее достижение команды в розыгрыше Кубка Гагарина выход в ¼ финала в сезонах 2011/12 и 2015/16 гг.