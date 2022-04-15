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18:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четыре легионера покинули минское «Динамо»

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вратарь Патрик Рыбар, защитник Якуб Крейчик и нападающие Мальте Стрёмвалль и Либор Гудачек покинули минское «Динамо», сообщается на сайте клуба КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

В сезоне-2021/22 словак Рыбар провел 24 игры в регулярном чемпионате, отразив 90,4% бросков, а также вышел на лед в двух встречах в плей-офф. Стрёмвалль в этом сезоне сыграл 42 матча, набрав 36 очков (22+14). Швед был признан болельщиками минского клуба лучшим нападающим и самым ценным игроком сезона.

Чех Крейчик принял участие в 30 играх и отдал 7 голевых передач. Гудачек присоединился к команде по ходу сезона, в активе словака шесть матчей и 4 балла за результативность (2+2).

Минское «Динамо» в сезоне-2021/22 потерпело поражение в первом раунде плей-офф КХЛ от петербургского СКА (0−4).

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