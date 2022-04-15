Четыре легионера покинули минское «Динамо»

В сезоне-2021/22 словак Рыбар провел 24 игры в регулярном чемпионате, отразив 90,4% бросков, а также вышел на лед в двух встречах в плей-офф. Стрёмвалль в этом сезоне сыграл 42 матча, набрав 36 очков (22+14). Швед был признан болельщиками минского клуба лучшим нападающим и самым ценным игроком сезона.