Доказал ли Ротенберг, что он тренер? Ответ на этот вопрос пока не получен

Читайте также ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Позавчера в КХЛ определился второй финалист розыгрыша Кубка Гагарина — 2022. В седьмом матче полуфинала плей-офф санкт-петербургский СКА на домашнем льду потерпел поражение от ЦСКА (0:3), в результате чего команда Сергея Фёдорова оформила выход в решающую серию. Для ЦСКА это четвёртый подряд выход в финал Кубка Гагарина, учитывая тот факт, что в 2020 году плей-офф КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь, питерские армейцы не могут выйти в финал Кубка Гагарина с 2017 года. А ещё одним болевым моментом для этой команды является тот факт, что это поражение стало для СКА пятым подряд от ЦСКА в розыгрышах Кубка Гагарина. Прервать неудачную серию питерцам не помогла и официальная смена главного тренера в ходе нынешнего сезона. Формально многие давно понимали, что именно Роман Ротенберг является реальным руководителем не только офиса клуба, но и самой команды. Но окончательно армейцы закрепили все нюансы 4 января 2022 года, когда Ротенберг впервые занял место на мостике команды в должности главного тренера.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aa031c36e2347b8896c2" data-vnd="aa031c36e2347b8896c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aa031c36e2347b8896c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Да, в прошлом сезоне Роман Борисович недолго уже исполнял обязанности главного тренера, когда Брагин из-за болезни отсутствовал в расположении клуба. Но с начала этого года специалист полноправно собрал все обязанности в своих руках. Период управления Ротенбергом СКА в регулярном чемпионате получился крайне непродолжительным. За это время армейцы провели всего четыре матча, в которых одержали три победы при одном поражении, после чего первая часть сезона была досрочно завершена ради подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пекине. А когда сборники вернулись в свои команды, практически без раскачки начался плей-офф.

И вот в этой части сезона результаты работы Ротенберга оценивать довольно сложно. Первый раунд армейцы прошли всухую, не проиграв ни одного матча в серии с минским «Динамо». Затем приключилась уникальная серия со «Спартаком». После поражения в первом матче со счётом 2:6 подопечные Ротенберга выиграли четыре матча подряд с одинаковым счётом — 2:1. Таким образом, СКА умудрился выйти в финал Западной конференции, одержав четыре победы в пяти матчах, но при этом пропустив больше шайб (10), чем смог забросить сам (9).

Проблемы с игрой в атаке сыграли решающую роль и в проигранной серии с ЦСКА. На старте принципиального противостояния питерские армейцы ещё хоть как-то смогли организовывать голевые атаки, в результате чего после пяти матчей они вели 3−2 и были в одном шаге от выхода в финал плей-офф. Но, имея две попытки на одну победу, они так и не смогли сделать последний шаг к победе над ЦСКА. Причём за последние 120 минут серии игроки с берегов Невы сумели лишь однажды поразить ворота Ивана Федотова, да и то — гол Валентина Зыкова, прямо скажем, получился довольно случайным.

На протяжении большей части плей-офф явными голеадорами СКА были два ключевых форварда команды — Андрей Кузьменко и Никита Гусев. Но в шестом и седьмом матчах оба нападающих промолчали — и иных кандидатов на голевые подвиги в стане команды не нашлось. В отличие от ЦСКА, в составе которого новые герои находились почти каждый матч, СКА предстал командой с ярко выраженными лидерами. Закрыв Гусева и Кузьменко, московские армейцы решили главную задачу по выходу в финал.

При этом нельзя сказать, что главный тренер СКА не делал ничего, чтобы попытаться перестроить игру своей команды. Но его перестановки в звеньях напоминали какое-то броуновское движение. Так, давно не проявлявший бомбардирских навыков Лео Комаров начинал серию в первом звене, затем его место там занял молодой Захар Бардаков, а завершилось всё тем, что Кузьменко обнаружил себя в четвёртой тройке в последнем матче противостояния.

На этом фоне куда выгоднее сработал Сергей Фёдоров, определившийся с устойчивыми сочетаниями после потери двух шведских форвардов и затем вносящий туда лишь точечные изменения. До шестого матча серии лидеры ЦСКА вроде Михаила Григоренко и Сергея Плотникова выглядели довольно бледно, но Фёдоров продолжал выпускать сбитые тройки, и в конечном счёте именно эти два игрока и сказали решающее слово.

Доказал ли Ротенберг, что он тренер? Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов ответил на этот вопрос утвердительно: «Своей деятельностью Роман Ротенберг доказал, что он — тренер. Команда же не провалилась, всё было правильно выстроено. Хотя в седьмом матче Кузьменко вышел в четвёртом звене… Был какой-то замысел, но, видимо, не получилось. Чуть-чуть не хватило для победы. После такого поражения же не скажешь, что команда беспечно отнеслась. Была равная борьба. СКА на Западе по итогам сезона — вторая команда. Всё это даёт возможность думать о будущем сезоне, спокойно готовиться. Сейчас ребятам надо отдохнуть».

Но лично у меня на этот вопрос нет однозначного ответа, исходя из того, каким образом складывался нынешний сезон. Несмотря на наличие реальной тренерской власти в клубе, Роман Борисович самостоятельно ещё не проводил предсезонную подготовку и не закладывал фундамент для сезона. Проще говоря, Ротенберг ещё никогда не работал главным тренером на протяжении всего года. И только следующий сезон может показать, каким тренером является Ротенберг и какие у него есть тренерские идеи.

Тем более что новый сезон должен стать довольно примечательным для всей КХЛ. По состоянию на сегодняшний день кажется, что сезон пройдёт при минимальном количестве легионеров или вообще при их полном отсутствии. Таким образом, питерцы потеряют основного вратаря Ларса Юханссона, защитников Оскара Фантенберга, Мэта Робинсона (который в пятницу объявил о завершении карьеры) и Микко Лехтонена, а также форварда Комарова. В НХЛ может уехать нападающий Андрей Кузьменко, а найти сопоставимую замену на российском рынке будет сложно, даже обладая бюджетом СКА. В системе клуба собрано большое количество молодых талантов вроде оформившего хет-трик в первом матче финала МХЛ Никиты Чибрикова. И работа Ротенберга вызывает реальный интерес именно в такой ситуации. Как молодой тренер сможет заменить иностранцев и подтянуть молодёжь к основе клуба. А останется ли Роман Борисович главным тренером, зависит исключительно от него. Кажется, что в этом сезоне он ощутил тренерский азарт и остановиться на полпути ему не захочется.