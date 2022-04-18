Главная битва КХЛ уже сегодня. ЦСКА идет за вторым кубком, «Магнитка» — за третьим

Кто победит в схватке команд-антиподов?

Лучшей пары финалистов в Кубке Гагарина и быть не могло при всем уважении к другим командам, которые в упорной борьбе уже сошли с дистанции. «Металлург» и ЦСКА — клубы, которые в последние годы не жалели денег и заслуженно считались «олигархами». Им доступны почти все блага, включая пресловутый административный ресурс. О таких возможностях подавляющее количество их конкурентов не смеет даже мечтать.

Можно найти общие черты в подходе уральцев и москвичей к строительству команды-претендента. Это обязательные последовательность, отсутствие постоянных метаний, определенная преемственность, умение делать правильные выводы из допущенных ошибок. Придерживаться таких принципов могут позволить себе обеспеченные организации, в которых стабильность должна присутствовать по умолчанию. Но далеко не во всех клубах, даже не имеющих финансовых трудностей, руководству удается не отступать от выбранной линии.

ЦСКА не отказался от острой игры Никитина

В игровом плане два финалиста почти антиподы, если отталкиваться от стиля и особенностей комплектования. Потенциально это сценарий, который достоин ярчайшего финала. Например, в серии СКА и ЦСКА интрига лежала исключительно в плоскости антагонизма Романа Ротенберга и руководства москвичей, ранее успешно боровшегося с ним за контроль над сборной России. В нынешней серии подтекст завязан на чисто хоккейных моментах.

Три бывших нападающих ЦСКА были списаны за последний год и раскрыли свой потенциал в «Магнитке». Речь о Лайпсике, Голдобине и Коростелеве. Это показательный момент, не имеющий отношения к жесткому потолку зарплат. Армейцы, если бы захотели, могли оставить все троих. Игорю Никитину были нужны дисциплинированные солдаты, не выпячивающие собственное «я». Только этим можно объяснить отказ от ярких, но свободолюбивых форвардов, которых не всегда удается загнать в фиксированные рамки.

Его преемник Сергей Федоров был выдающимся нападающим с тягой к хитрым и нестандартным ходам. Возможно, под его руководством Лайпсик смотрелся бы так же шикарно, как и у Ильи Воробьева в «Металлурге». Однако дикие проблемы с Окуловым на протяжении значительной части сезона и необъяснимое молчание ведущих звеньев до шестого матча финала Западной конференции намекают на то, что ЦСКА и сейчас не выбросил на помойку ценный багаж Никитина.

Мне кажется, что насаждаемая в большинстве команд КХЛ системность и строгость, из-за которых страдают техничные игроки, склонные к созиданию, мешают раскрывать атакующий потенциал на международном уровне. Недавние Олимпиада, чемпионаты мира как на взрослом уровне, так и на молодежном показали, что сборная России действует скучно, без выдумки и забивает меньше, чем могла бы при наличии интересных нападающих.

Симпатичный стиль «Магнитки»

«Металлург» — не атакующая машина в чистом виде. По ходу серий с «Авангардом» и особенно с «Трактором» Воробьев показал, что может в нужный момент переключаться на оборонительную схему. Отлаженная вариативность видится одним из главных достоинств уральской команды. Этот симпатичный стиль мог обрести характер тенденции в случае победы команды в финале Кубка Гагарина. Если он сработает, то почему бы и остальным не взять от «Магнитки» все самое лучшее? КХЛ от этого выиграет больше, чем в случае успеха ЦСКА.

Армейцы имеют за счет кубкового опыта хоккеистов и тренеров побольше шансов на завоевание титула. Воспоминания о 2016-м, когда ЦСКА в финале сенсационно остановил «Металлург», кажутся притянутыми за уши и объяснимыми только наличием тех же самых соперников. Шесть лет назад именно уральцы были сыгранной командой с недавно выигранным титулом и вагоном победного опыта. Сейчас ситуация на ту совсем не похожа. Новая, еще не прочитанная глава всегда интереснее, чем даже полюбившийся сюжет из прошлого. Ожидания от нынешней серии очень высоки. Осталось их подтвердить и делом доказать, что она станет самой лучшей в плей-офф.

Расписание финала Кубка Гагарина-2022

Первый матч. 18 апреля

«Металлург» — ЦСКА

Второй матч. 20 апреля

«Металлург» — ЦСКА

Третий матч. 22 апреля

ЦСКА — «Металлург»

Четвертый матч. 24 апреля

ЦСКА — «Металлург».

Серия состоит из четырех побед одной из команд. Если потребуются еще игры, то они пройдут 26 апреля (Магнитогорск), 28 апреля (Москва) и 30 апреля апреля (Магнитогорск) соответственно.