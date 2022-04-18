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16:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» — ЦСКА: составы команд на первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА на первый матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17:00 по московскому времени.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов).

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Виделль.

Хабаров — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Голдобин.

Дронов — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов.

Николаев, Юров, Кошелев — Неколенко — Акользин.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн).

Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников.

Киселевич — Диц, Окулов — Каменев — Григоренко.

Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин.

Грудинин, Мингачёв, Карнаухов — Панкратов — Абрамов.

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