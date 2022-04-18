«Металлург» — ЦСКА: составы команд на первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022

Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17:00 по московскому времени.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов).
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Виделль.
Хабаров — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Голдобин.
Дронов — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов.
Николаев, Юров, Кошелев — Неколенко — Акользин.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн).
Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников.
Киселевич — Диц, Окулов — Каменев — Григоренко.
Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин.
Грудинин, Мингачёв, Карнаухов — Панкратов — Абрамов.