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19:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В хоккейном «Динамо» будет новый генеральный директор

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Михаил Тюркин покидает должность генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо», сообщается на официальном сайте команды.

Динамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

«18 апреля состоялось очередное заседание совета директоров ХК “Динамо” в очной форме. Генеральный директор клуба Михаил Тюркин выступил с докладом о проделанной работе в прошедшем сезоне. В ближайшее время клуб начнет работу согласно новой концепции развития, которая затронет всю вертикаль — академию, команды МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В связи с этим принято решение о смене ряда руководящих позиций. По обоюдному согласию сторон Михаил Тюркин оставляет свой пост. Совет директоров поблагодарил Михаила Леонидовича и менеджмент клуба за работу в сезоне-2021/22 и вклад в развитие динамовского хоккея», — говорится в сообщении.

Тюркин был утвержден в должности генерального директора «Динамо» в августе 2021 года. Он сменил Анатолия Харчука, который исполнял обязанности генерального директора после ухода Евгения Кровопускова в июле того же года. С 2010 по 2012 год Тюркин являлся президентом «Динамо», при нем «бело-голубые» побеждали в Кубке Гагарина.

«Динамо» в нынешнем сезоне заняло четвертое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и завершило выступление в плей-офф КХЛ на стадии ¼ финала, уступив в серии московскому ЦСКА со счетом 0−4.

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