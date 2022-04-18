В хоккейном «Динамо» будет новый генеральный директор

«18 апреля состоялось очередное заседание совета директоров ХК “Динамо” в очной форме. Генеральный директор клуба Михаил Тюркин выступил с докладом о проделанной работе в прошедшем сезоне. В ближайшее время клуб начнет работу согласно новой концепции развития, которая затронет всю вертикаль — академию, команды МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В связи с этим принято решение о смене ряда руководящих позиций. По обоюдному согласию сторон Михаил Тюркин оставляет свой пост. Совет директоров поблагодарил Михаила Леонидовича и менеджмент клуба за работу в сезоне-2021/22 и вклад в развитие динамовского хоккея», — говорится в сообщении.

Тюркин был утвержден в должности генерального директора «Динамо» в августе 2021 года. Он сменил Анатолия Харчука, который исполнял обязанности генерального директора после ухода Евгения Кровопускова в июле того же года. С 2010 по 2012 год Тюркин являлся президентом «Динамо», при нем «бело-голубые» побеждали в Кубке Гагарина.