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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл «Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина

МАГНИТОГОРСК, 18 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА победил магнитогорский «Металлург» в первом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Металлург
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Магнитогорске завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). В составе армейцев отличились Сергей Андронов (24-я минута), Никита Нестеров (27) и Сергей Плотников (58). У хозяев шайбу забросил Максим Карпов (32).

Второй матч серии до четырех побед пройдет 20 апреля в Магнитогорске, после чего армейцы примут «Металлург» в Москве 22 и 24 апреля.

В регулярном чемпионате ЦСКА занял третье место в Западной конференции, магнитогорская команда стала первой на Востоке. На пути к финалу Кубка Гагарина столичный клуб прошел ярославский «Локомотив» (4−0), московское «Динамо» (4−0) и петербургский СКА (4−3). «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс» (4−1), омский «Авангард» (4−3) и челябинский «Трактор» (4−1).

ЦСКА и «Металлург» встречаются в финале Кубка Гагарина во второй раз. В 2016 году магнитогорцы победили армейцев со счетом 4−3 в серии. «Металлург» также становился чемпионом КХЛ в 2014 году. ЦСКА, ставший участником пяти из шести последних финалов Кубка Гагарина, выигрывал трофей в 2019 году.

Металлург
1:3
0:0, 1:2, 0:1
ЦСКА
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