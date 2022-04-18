ЦСКА обыграл «Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина

Встреча в Магнитогорске завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). В составе армейцев отличились Сергей Андронов (24-я минута), Никита Нестеров (27) и Сергей Плотников (58). У хозяев шайбу забросил Максим Карпов (32).

Второй матч серии до четырех побед пройдет 20 апреля в Магнитогорске, после чего армейцы примут «Металлург» в Москве 22 и 24 апреля.

В регулярном чемпионате ЦСКА занял третье место в Западной конференции, магнитогорская команда стала первой на Востоке. На пути к финалу Кубка Гагарина столичный клуб прошел ярославский «Локомотив» (4−0), московское «Динамо» (4−0) и петербургский СКА (4−3). «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс» (4−1), омский «Авангард» (4−3) и челябинский «Трактор» (4−1).