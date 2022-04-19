«Популистская история». Фетисов выступил против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ

"Если широко смотреть на эту историю, то дело не в легионерах, а в качестве игроков. Уехали многие легионеры, мы видим, что качество игры ослабло. Конечно, это может быть тем самым тормозом, который сыграет в обратную. Если у нас сегодня нехватка качественных игроков, молодежь будет расти не так, как должна, в конкурентной среде. Отдавать просто так место игроку, потому что молодой, ни к чему хорошему не приведет.