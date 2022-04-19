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22:15 (мск), источник: Sport24

«Популистская история». Фетисов выступил против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение о возможном изменении лимита на легионеров в КХЛ.

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Сегодня стало известно, что Федерация хоккея России отправила предложение в Министерство спорта РФ, согласно которому планируется сократить число иностранцев в клубах КХЛ с пяти до трех.

"Если широко смотреть на эту историю, то дело не в легионерах, а в качестве игроков. Уехали многие легионеры, мы видим, что качество игры ослабло. Конечно, это может быть тем самым тормозом, который сыграет в обратную. Если у нас сегодня нехватка качественных игроков, молодежь будет расти не так, как должна, в конкурентной среде. Отдавать просто так место игроку, потому что молодой, ни к чему хорошему не приведет.

Боюсь, что уровень лиги упадет совсем, не знаю, как это можно изменить, и искусственное предоставление мест даже молодым ребятам — решение дискуссионное. Тот, кто принимал решение, знает больше, чем я, но уровень хоккея не тот, который хотелось бы видеть. Зачем лимитировать, это какая-то популистская история. Наоборот, надо дать возможность, если кто-то захочет приехать к нам сюда играть", — приводит слова Фетисова ТАСС.

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