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12:28 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» планирует вернуться в Финскую хоккейную лигу в 2023 году

ТАСС, 20 апреля. Хоккейный клуб «Йокерит» из Хельсинки с сезона-2023/24 намерен участвовать в Финской хоккейной лиге. Об этом в среду сообщает пресс-служба команды.

ЙокеритКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее «Йокерит» не подал заявку на участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации на Украине.

Сообщается, что целью «Йокерита» является возвращение во внутреннюю лигу с сезона-2023/24. Хоккейная ассоциация Хельсинки подаст заявку на получение лицензии в установленный срок, который будет рассмотрен на ежегодном общем собрании лиги. В следующем сезоне клуб не будет участвовать в официальных соревнованиях, однако юниорская команда продолжит играть в обычном режиме.

«Нам предстоит проделать большую работу, чтобы получить право на участие в лиге, в настоящее время я ищу новых владельцев вместе со мной, — сказал генеральный менеджер “Йокерита” Яри Курри. — Я уверен, что мы сможем соответствовать всем критериям, предъявляемым лигой».

«Йокерит» является шестикратным чемпионом страны, шестикратным обладателем серебряных медалей, также команда дважды занимала в турнире третье место. «Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15, команда два раза выходила во второй раунд плей-офф КХЛ.

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