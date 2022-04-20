«Металлург» — ЦСКА: составы команд на второй матч серии финала Кубка Гагарина
В среду, 20 апреля, в Магнитогорске «Металлург» и ЦСКА сыграют второй матч финальной серии Кубка Гагарина-2022.
Металлург
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В среду, 20 апреля, в Магнитогорске «Металлург» и ЦСКА сыграют второй матч финальной серии Кубка Гагарина-2022.
Стали известны составы команд на эту встречу.
«Металлург»
ЦСКА
Напомним, что ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 1−0. После этого матча команды переезжают в Москву, где пройдут третий и четвертый матчи серии.