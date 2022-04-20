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17:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Металлург» — ЦСКА: составы команд на второй матч серии финала Кубка Гагарина

В среду, 20 апреля, в Магнитогорске «Металлург» и ЦСКА сыграют второй матч финальной серии Кубка Гагарина-2022.

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Источник: РИА "Новости"

Стали известны составы команд на эту встречу.

«Металлург»

  • Кошечкин (Налимов);
  • Яковлев — Земченок, Чибисов — Карри — Коростелев;
  • Хабаров — Хульстрем, Лайпсик — Майе — Голдобин;
  • Дронов — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
  • Николаев, Коробкин — Неколенко — Виделль, Юров.

ЦСКА

  • Федотов (Рейдеборн);
  • Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников;
  • Киселевич — Дитц, Окулов — Каменев — Григоренко;
  • Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;
  • Грудинин, Карнаухов — Панкратов — Абрамов, Мингачев.

Напомним, что ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 1−0. После этого матча команды переезжают в Москву, где пройдут третий и четвертый матчи серии.

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