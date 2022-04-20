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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» обыграл ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина, сравняв счёт в серии

В Магнитогорске завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина. «Металлург» на стадионе «Металлург-Арена» принимал ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

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Источник: РИА "Новости"

На шестой минуте матча счёт открыл Филипп Майе. Ему ассистировали Артём Земчёнок и Николай Голдобин, «Металлург» повёл в счёте. Но в начале второй двадцатиминутки гости отыгрались. На 22-й минуте Виталий Абрамов восстановил равновесие в счёте. Армейцы организовали быструю атаку, Карнаухов от борта сделал пас на Абрамова, который принял шайбу и бросил в дальнюю девятку.

После этого команды обменялись заброшенными шайбами, которые разделили лишь семь секунд. Сперва отличился Линус Хультстрём, а затем Михаил Григоренко сравнял счёт. Примечательно, что вскоре после этого «Магнитку» вперёд вывел Архип Неколенко. ЦСКА удалось отыграться на 32-й минуте. Антон Слепышев после передачи Плотникова забросил шайбу в ворота. После этого ещё по шайбе забросили Денис Зернов и Брендан Лейпсик. Шестую шайбу хозяев в матче забросил Голдобин, оформивший дубль. На последних минутах Константин Окулов сумел сократить отставание в счёте.

Благодаря этому результату счёт в серии сравнялся — 1−1.

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