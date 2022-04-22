Яковлев: «Локомотив» собирается играть без иностранных хоккеистов в следующем сезоне

Во вторник Федерация хоккея России отправила предложение в Министерство спорта РФ, согласно которому планируется внесение изменений в приказ ведомства, ограничивающее число иностранцев в клубах КХЛ. Оно будет сокращено с пяти до трех, включая одного вратаря.

«Отношусь к этому решению нормально, квалифицированных легионеров у нас мало. Надо серьезно подумать, как своих игроков поднимать, и сейчас такое время, что подобное решение принять легко. Будем готовиться к тому, что в следующем сезоне сыграем без легионеров», — сказал Яковлев.