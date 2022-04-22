Яковлев: «Локомотив» собирается играть без иностранных хоккеистов в следующем сезоне
Президент клуба рассказал, что нормально относится к решению ФХР отправить предложение в Минспорт РФ об ограничении количества иностранных игроков в КХЛ.
Президент клуба рассказал, что нормально относится к решению ФХР отправить предложение в Минспорт РФ об ограничении количества иностранных игроков в КХЛ.
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» проведет следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) без иностранных игроков. Об этом в пятницу журналистам рассказал президент клуба Юрий Яковлев.
Во вторник Федерация хоккея России отправила предложение в Министерство спорта РФ, согласно которому планируется внесение изменений в приказ ведомства, ограничивающее число иностранцев в клубах КХЛ. Оно будет сокращено с пяти до трех, включая одного вратаря.
«Отношусь к этому решению нормально, квалифицированных легионеров у нас мало. Надо серьезно подумать, как своих игроков поднимать, и сейчас такое время, что подобное решение принять легко. Будем готовиться к тому, что в следующем сезоне сыграем без легионеров», — сказал Яковлев.