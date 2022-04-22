Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на третий матч финала Кубка Гагарина
Стали известны составы ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года.
Металлург
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Стали известны составы ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года.
Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, начало — в 19:30 по московскому времени.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников;
Киселевич — Диц, Окулов — Каменев — Григоренко;
Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;
Гилмор — Грудинин, Карнаухов — Мингачёв — Абрамов.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Коростелёв;
Хабаров — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Голдобин;
Дронов — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Кошелев — Неколенко — Виделль; Юров.
Напомним, счёт в серии — 1−1.