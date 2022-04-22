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22:09 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты «Металлурга» вышли вперед в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

В третьем матче «Металлург» одержал победу со счетом 4:0.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 4:0 в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу в Москве.

Заброшенными шайбами в составе магнитогорского клуба отметились Брендэн Лайпсик (12-я, 44-я минуты), Линус Виделль (32) и Егор Яковлев (42).

В прошедшем регулярном чемпионате армейцы заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 47 матчах. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) москвичи обыграли ярославский «Локомотив» (4−0), московское «Динамо» (4−0) и петербургский СКА (4−3). Для армейцев нынешний финал является пятым в КХЛ, москвичи становились победителями один раз — в 2019 году, победив омский «Авангард» (4−0), в 2021-м ЦСКА уступил «Авангарду» (2−4), в 2018-м — казанскому «Ак Барсу» (1−4), в 2016-м — «Металлургу» (3−4).

Подопечные Ильи Воробьева стали победителями регулярного чемпионата в нынешнем сезоне, клуб из Восточной конференции набрал 71 очко в 48 играх. В плей-офф «Металлург» обыграл «Барыс» из Нур-Султана (4−1), «Авангард» (4−3) и челябинский «Трактор» (4−1). Для магнитогорского клуба это четвертая финальная серия в истории, ранее они выходили в финал в 2014, 2016 и 2017 годах, две первые финальные серии стали для клуба из Магнитогорска победными: в 2014 году был обыгран пражский «Лев», в 2016 году — ЦСКА, обе серии были выиграны со счетом 4−3. В 2017 году магнитогорцы проиграли СКА (1−4).

Кубок Гагарина является главным призом, вручаемым победителю плей-офф КХЛ с 2009 года. Рекордсменом по победам является «Ак Барс» (2009, 2010, 2018). Также обладателями трофея становились «Металлург», СКА, московское «Динамо» (по два раза), ЦСКА, «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» (по одному разу). Четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года пройдет в Москве 24 апреля.

ЦСКА
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0:1, 0:1, 0:2
Металлург
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