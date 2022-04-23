Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Вашингтон
02
Хоккей. НХЛ
19:30
Баффало
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
19:30
Детройт
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
19:30
Нью-Джерси
Каролина
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Колорадо
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сиэтл
63
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Оттава
Б
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
12.04
ЦСКА
СКА
31
11.04
Металлург
Трактор
21
10.04
СКА
ЦСКА
32
9.04
Трактор
Металлург
06
Хоккей. КХЛ. Все результаты
10:49 (мск), источник: Sports.Ru

Грандиозная победа «Металлурга»: на скорости разнесли защиту ЦСКА и вообще ничего не пропустили

Матч для учебников.

Металлург
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

При всем нашем желании его разбирать и анализировать, хоккей все-таки на много процентов остается игрой чувств. Иногда в хоккее правильно не то, что выглядит логичным статистически, а то, что ощущается правильным — в игре тому миллион примеров.

Я вот о чем: «Магнитка» воздвигла выдающийся матч. Просто памятник хоккейной архитектуры, какой-то такой переосмысленный, но узнаваемый модернизм. Авангард, если хотите (стиль, а не команда из Омска). Тренерам всех уровней брать и разбирать на какие-то составляющие.

Но на отметке 13:30 третьего периода (в смысле за 13 минут 30 секунд до конца), ЦСКА пробился на чужой пятак, Карнаухов с диким сопротивлением, но все-таки бросал — и бросал практически по пустым, слабо защищенным воротам, в пространство, на которое уже не хватало габаритов Кошечкина. Шайба попала в штангу и ушла в поле. Три сантиметра — 1:4 и 13 минут играть. Вообще не факт, что ЦСКА бы спас эту игру, но впечатление от нее почти наверняка было бы другим.

Хочется отметить два с половиной момента.

Первый — это то, как качественно «Металлург» сегодня контролировал пространство и темп игры. Где бы шайба ни находилась, команда знает, что будет делать — причем как-то не то чтобы назубок, типа выучили, а просто понимает, чувствует, вот именно то слово — ощущает.

Источник: РИА "Новости"

«Магнитка» управляла этой игрой как опытный байкер мотоциклом или условный Джек Уайт гитарой: переводила ее из одного положения в другое, где-то корректировала, где-то отпускала, где-то зажимала. Она знала, чего от этого матча ждать, и была готова к тому, что хоккей предложит ей в следующую минуту. Навал ЦСКА приходил в то место, где его и ждали — суперское было зрелище.

«Магнитка» получила очень ровный прокат, почти идеальное исполнение, дико уверенную победу 4:0 в Москве против ЦСКА на глазах Бориса Петровича Михайлова.

Вау.

Полуторная прибавка тут — это работа Ильи Петровича, который с ручкой и мимикой немного напоминает такого безумного ученого или дирижера, который проживает матч вместе с командой, погружается в него с головой, и поэтому так здорово чувствует свою команду. Мы в этом сезоне обречены много говорить про тренеров: может быть, в этом отличие тренера от не-тренера — у тренера получается управляемая команда, а у не-тренера — не очень управляемая.

Может быть, все-таки разница в этом?

Источник: РИА "Новости"

И второй момент — это неудержимые атаки Магнитогорска сходу. Просто педаль газа в пол: перехват или отбор, или удачный пас со своей половины, два нападающих за секунду разгоняются до ста, Голдобин или кто угодно другой на дальнюю штангу — и оттуда шайбу вшивают в пустые ворота. Сегодня «Металлург» был хорош комплексно, много в чем и почти во всем, но сейчас перед глазами стоят именно эти атаки.

В них видно умение этой команды пользоваться буквально всеми ошибками соперника и превращать каждую не просто в опасный момент, а буквально в гол. Последний матч серии с «Авангардом» и два последних на данный момент матча с ЦСКА. Ну нет же ощущения, что ЦСКА сегодня был унижен или разбит. Армейцы вообще-то провели неплохой матч, но им прилетело почти за все, что они потеряли сами — даже где-нибудь в средней зоне.

В конце «Металлург» с этой же пугающей эффективностью выстроил в своей зоне человеческую катапульту для выброса шайбы из зоны и выбрасывал, выводил в среднюю зону, уводил игру в чужую.

У нас завязался отличный финал, но по-настоящему отличным он получится, только если ЦСКА придумает, что делать послезавтра.

Никита Петухов

ЦСКА
0:4
0:1, 0:1, 0:2
Металлург
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь