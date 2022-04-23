Буря на фоне штиля. «Магнитка» крушит ЦСКА эстетикой и первобытной мощью в финале КХЛ

За несколько секунд до конца третьего матча камеры поймали Илью Воробьёва, улыбающегося во все 32 зуба. Тренер «Магнитки» еще в финале-2017 показывал, что умеет быть эмоциональным, в этом плей-офф даже заводил трибуны на матче с «Авангардом». Сейчас его эмоция полностью совпадала с эмоцией команды, которая выдала в третьей игре какое-то нереальное выступление.

Оттолкнёмся к началу матча и подумаем: что мог сделать ЦСКА после того, как проиграл перестрелку в Магнитогорске? Лучше всего весной против «Магнитки» сыграл «Авангард», который включил невероятный прессинг и полтора матча унасекомлял соперника. Однако такой успех форчека Хартли был связан ещё и с удивительно дрянной физической формой «Металлурга», которая быстро пришла в норму в последующих матчах. ЦСКА образцово сыграл в первом матче при счёте 2:1 — но так играть можно было только при преимуществе, а не при 0:0.

При этом «Металлург» показал, что он умеет блестяще перестраиваться после неудачного старта серии. Про 15 шайб от «Авангарда» мы вспоминали, первый матч с «Барысом» команда Воробьёва провела чудовищно расхлябанно и несобранно, две игры с «Трактором», несмотря на 1−1, прошли, скорее, с преимуществом Челябинска. Тактические игры здесь превращались в «я знаю, что он знает, что я знаю».

«Магнитка» — лучшая контратакующая команда сезона, и в плей-офф она показывает это на полную мощность.

По данным InStat, во втором матче плей-офф счёт по атакам с ходу — 21−8, во втором — 27−11, естественно, не в пользу ЦСКА. Тактически сложно представить, что делать против команды, которая может использовать любую твою ошибку, чтобы отправить в быстрый отрыв скоростных и техничных нападающих. Сам «Металлург» ещё и сам провоцирует эти обрезы своей активной игрой, которая у команды Воробьёва включается не на все 60 минут, но если включается, то на 200%.

Линус Винделль | Источник: Чемпионат.com

В своё время «Автомобилист» порвал КХЛ контратаками, а в плей-офф натыкался на «автобусы», которые спокойно отдавали шайбу и защищались позиционно. Но «Магнитка» умеет расписывать и долгие атаки в чужой зоне, у неё есть защитники, которые умеют дирижировать с синей, так что план «автобуса» подойдёт не слишком сильно. Когда ЦСКА попытался реализовать план «Авангарда», то получает только контратаки.

Контратаки «Магнитки» удивительно сочетают в себе эстетизм и сокрушительность первобытной мощи. Поражало, как «Металлург» умудряется превращать в шанс для атаки любую потерю или неточный пас ЦСКА, они ни на секунду не останавливались, чтобы подумать, перевести дух — нет, сразу же всё вперёд, давить и топтать. Это было доведено до автоматизма и пылало огромной уверенностью в себе. Это было красиво — и так должно было показаться болельщику любой команды, который смотрел финал.

Конечно, кроме тренерского штаба, стоит похвалить спортивного директора «Металлурга» Сергея Гомоляко: в клуб он приходил не с лучшим управленческим резюме, но за одно межсезонье команда была полностью пересобрана под контратакующий стиль с идеальным балансом игроков и ролевиков. Сейчас у команды играют даже сомнительные приобретения. Тот же Линус Виделль смотрелся инородным звеном в первой тройке, но его перевод в четвёртое звено дал молодым напористым парням заряд мастерства. Чем-то это напоминает Александера Стина в четвёртом звене чемпионского «Сент-Луиса» в 2019-м, которое могло не только задавить, но и забить.

При этом не сказать, что ЦСКА играет откровенно плохо: все матчи финала по xG почти равные, вот и вчера удалось создать немало: Кошечкин отразил 33 броска, среди которых было достаточно опасных, эти броски конвертировались в 2,7 ожидаемых голов (у «Металлурга» — 2,9). Но и во втором, и в третьем матче ЦСКА как будто не выходил за рамки желобков, в которых перемещались игроки. Если «Магнитка» сочетала мощь прессинга в чужой зоне с поиском нестандартных решений, то армейцы лупили мощно, но достаточно однообразно и механично. ЦСКА не играет плохо — но предсказуемо и стандартно.

Брендан Лайпсик | Источник: Чемпионат.com

Люди, которые могли делать красоту, в прошлом году играли за ЦСКА. Брендан Лайпсик включил режим Толчинского-2021 и против бывшей команды играет с утроенной отдачей: обычно у нас любят отдавать приз MVP Кубка Гагарина вратарям, но сейчас именно экс-форвард «Вашингтона» выглядит главным претендентом на него. А ведь он не единственный цсковец на той стороне: Голдобин показал себя во второй игре, а Коростелёв пока не включился. И хотя ЦСКА умеет подбирать игроков, которые не пригождаются другим командам (как Плотникова или Каменева), сам армейцы тоже раздают немало.

И ведь не в первый раз ЦСКА расшибается в финале о восточные команды. В серии с «Авангардом» в 2019-м слишком велико было преимущество по составу, плюс были спорные моменты с незасчитанными шайбами соперника. В прошлом году Омск был намного эмоциональнее и агрессивнее того же прямолинейного ЦСКА. Сейчас тренер сменился, причём как раз после поражения в финале — а прямолинейность никуда не делась.

При этом попытки вернуться к какому-то «советскому» хоккею не прокатят — уже пытались в начале сезона, да и подбор игроков не тот. Возможно, ЦСКА надо сушить игру с самого же начала, как это было с западным командами — но пример «Трактора» показал, что не помогает даже это.

Пора давать лидерам больше свободы — топ-6 у ЦСКА, в принципе, вполне может креативить. Нужно прибавлять в обороне на возврате, с которой у команды совсем беда. Наконец нужны эмоции — и эти эмоции должны быть положительными, а не оскорбительными жестами, но этих эмоций у ЦСКА нет уже не один сезон.

Ну, а иначе, если не случится чудес имени Федотова или Рейдеборна, ЦСКА выиграет максимум ещё одну игру в этом финале.