Буря на фоне штиля. «Магнитка» крушит ЦСКА эстетикой и первобытной мощью в финале КХЛ
Одна из самых надёжных оборон лиги пропустила 10 раз за две игры, «Металлург» выглядит почти неостановимым.
Одна из самых надёжных оборон лиги пропустила 10 раз за две игры, «Металлург» выглядит почти неостановимым.
За несколько секунд до конца третьего матча камеры поймали Илью Воробьёва, улыбающегося во все 32 зуба. Тренер «Магнитки» еще в финале-2017 показывал, что умеет быть эмоциональным, в этом плей-офф даже заводил трибуны на матче с «Авангардом». Сейчас его эмоция полностью совпадала с эмоцией команды, которая выдала в третьей игре какое-то нереальное выступление.
Оттолкнёмся к началу матча и подумаем: что мог сделать ЦСКА после того, как проиграл перестрелку в Магнитогорске? Лучше всего весной против «Магнитки» сыграл «Авангард», который включил невероятный прессинг и полтора матча унасекомлял соперника. Однако такой успех форчека Хартли был связан ещё и с удивительно дрянной физической формой «Металлурга», которая быстро пришла в норму в последующих матчах. ЦСКА образцово сыграл в первом матче при счёте 2:1 — но так играть можно было только при преимуществе, а не при 0:0.
При этом «Металлург» показал, что он умеет блестяще перестраиваться после неудачного старта серии. Про 15 шайб от «Авангарда» мы вспоминали, первый матч с «Барысом» команда Воробьёва провела чудовищно расхлябанно и несобранно, две игры с «Трактором», несмотря на 1−1, прошли, скорее, с преимуществом Челябинска. Тактические игры здесь превращались в «я знаю, что он знает, что я знаю».
По данным InStat, во втором матче плей-офф счёт по атакам с ходу — 21−8, во втором — 27−11, естественно, не в пользу ЦСКА. Тактически сложно представить, что делать против команды, которая может использовать любую твою ошибку, чтобы отправить в быстрый отрыв скоростных и техничных нападающих. Сам «Металлург» ещё и сам провоцирует эти обрезы своей активной игрой, которая у команды Воробьёва включается не на все 60 минут, но если включается, то на 200%.
В своё время «Автомобилист» порвал КХЛ контратаками, а в плей-офф натыкался на «автобусы», которые спокойно отдавали шайбу и защищались позиционно. Но «Магнитка» умеет расписывать и долгие атаки в чужой зоне, у неё есть защитники, которые умеют дирижировать с синей, так что план «автобуса» подойдёт не слишком сильно. Когда ЦСКА попытался реализовать план «Авангарда», то получает только контратаки.
Контратаки «Магнитки» удивительно сочетают в себе эстетизм и сокрушительность первобытной мощи. Поражало, как «Металлург» умудряется превращать в шанс для атаки любую потерю или неточный пас ЦСКА, они ни на секунду не останавливались, чтобы подумать, перевести дух — нет, сразу же всё вперёд, давить и топтать. Это было доведено до автоматизма и пылало огромной уверенностью в себе. Это было красиво — и так должно было показаться болельщику любой команды, который смотрел финал.
Конечно, кроме тренерского штаба, стоит похвалить спортивного директора «Металлурга» Сергея Гомоляко: в клуб он приходил не с лучшим управленческим резюме, но за одно межсезонье команда была полностью пересобрана под контратакующий стиль с идеальным балансом игроков и ролевиков. Сейчас у команды играют даже сомнительные приобретения. Тот же Линус Виделль смотрелся инородным звеном в первой тройке, но его перевод в четвёртое звено дал молодым напористым парням заряд мастерства. Чем-то это напоминает Александера Стина в четвёртом звене чемпионского «Сент-Луиса» в 2019-м, которое могло не только задавить, но и забить.
При этом не сказать, что ЦСКА играет откровенно плохо: все матчи финала по xG почти равные, вот и вчера удалось создать немало: Кошечкин отразил 33 броска, среди которых было достаточно опасных, эти броски конвертировались в 2,7 ожидаемых голов (у «Металлурга» — 2,9). Но и во втором, и в третьем матче ЦСКА как будто не выходил за рамки желобков, в которых перемещались игроки. Если «Магнитка» сочетала мощь прессинга в чужой зоне с поиском нестандартных решений, то армейцы лупили мощно, но достаточно однообразно и механично. ЦСКА не играет плохо — но предсказуемо и стандартно.
Люди, которые могли делать красоту, в прошлом году играли за ЦСКА. Брендан Лайпсик включил режим Толчинского-2021 и против бывшей команды играет с утроенной отдачей: обычно у нас любят отдавать приз MVP Кубка Гагарина вратарям, но сейчас именно экс-форвард «Вашингтона» выглядит главным претендентом на него. А ведь он не единственный цсковец на той стороне: Голдобин показал себя во второй игре, а Коростелёв пока не включился. И хотя ЦСКА умеет подбирать игроков, которые не пригождаются другим командам (как Плотникова или Каменева), сам армейцы тоже раздают немало.
И ведь не в первый раз ЦСКА расшибается в финале о восточные команды. В серии с «Авангардом» в 2019-м слишком велико было преимущество по составу, плюс были спорные моменты с незасчитанными шайбами соперника. В прошлом году Омск был намного эмоциональнее и агрессивнее того же прямолинейного ЦСКА. Сейчас тренер сменился, причём как раз после поражения в финале — а прямолинейность никуда не делась.
При этом попытки вернуться к какому-то «советскому» хоккею не прокатят — уже пытались в начале сезона, да и подбор игроков не тот. Возможно, ЦСКА надо сушить игру с самого же начала, как это было с западным командами — но пример «Трактора» показал, что не помогает даже это.
Пора давать лидерам больше свободы — топ-6 у ЦСКА, в принципе, вполне может креативить. Нужно прибавлять в обороне на возврате, с которой у команды совсем беда. Наконец нужны эмоции — и эти эмоции должны быть положительными, а не оскорбительными жестами, но этих эмоций у ЦСКА нет уже не один сезон.
Ну, а иначе, если не случится чудес имени Федотова или Рейдеборна, ЦСКА выиграет максимум ещё одну игру в этом финале.
Родион Власов