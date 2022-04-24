Составы на четвертый матч ЦСКА — «Металлург»: Попов пропустит матч, Федотов вновь в воротах
Стали известны составы команд на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».
Металлург
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Стали известны составы команд на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».
Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
Состав ЦСКА:
Вратарь: Федотов (Рейдеборн).
Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников.
Киселевич — Диц, Окулов — Каменев — Григоренко.
Сергеев — Провольнев, Карнаухов — Светлаков — Соркин.
Гилмор, Панкратов — Мингачёв — Абрамов.
Отметим, что у армейцев встречу пропустит 41-летний нападающий Александр Попов.
Состав «Металлурга»:
Вратарь: Кошечкин (Налимов).
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Коростелёв.
Хабаров — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Голдобин.
Дронов — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов.
Николаев, Коробкин — Неколенко — Виделль; Юров.
Счет в серии: 2−1 в пользу «Металлурга».