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16:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Составы на четвертый матч ЦСКА — «Металлург»: Попов пропустит матч, Федотов вновь в воротах

Стали известны составы команд на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

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Источник: РИА "Новости"

Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Состав ЦСКА:

Вратарь: Федотов (Рейдеборн).

Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников.

Киселевич — Диц, Окулов — Каменев — Григоренко.

Сергеев — Провольнев, Карнаухов — Светлаков — Соркин.

Гилмор, Панкратов — Мингачёв — Абрамов.

Отметим, что у армейцев встречу пропустит 41-летний нападающий Александр Попов.

Состав «Металлурга»:

Вратарь: Кошечкин (Налимов).

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Коростелёв.

Хабаров — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Голдобин.

Дронов — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов.

Николаев, Коробкин — Неколенко — Виделль; Юров.

Счет в серии: 2−1 в пользу «Металлурга».

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