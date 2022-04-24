39-летний Кошечкин оформил второй «сухарь» подряд, повторив рекорд финалов Кубка Гагарина

Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин повторил рекорд финалов Кубка Гагарина, проведя два матча на ноль подряд (4:0, 1:0). Ранее подобное удавалось чешскому вратарю «Авангарда» Шимону Грубецу в финальной серии 2021 года с ЦСКА (4−2), а также Илье Сорокину, выступавшему за армейцев (финал — 2019 с «Авангардом», 4−0).

Также в 2009 году голкипер ярославского «Локомотива» Геогрий Гелашвили сумел дважды оставить свои ворота «сухими» в финале Кубка Гагарина (3−4, «Ак Барс»), но эти встречи не были сыграны подряд.