«С русскими больше не связываемся». Селянне нашел покупателей на арену «Йокерита»

«Я нашел покупателей, которые готовы купить бывшую арену “Йокерита” — “Хартвалл-Арену” — для себя.



Конечно, санкции в отношении россиян таковы, что на данный момент её абсолютно невозможно купить, но да, у нас есть люди, которые готовы это сделать.



Больше не связываемся с русскими», — цитирует Селянне Iltalehti.