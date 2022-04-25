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21:47 (мск), источник: Sport24

«СКА-1946» впервые в истории завоевал Кубок Харламова

«СКА-1946» на своей площадке одержал победу над «Красной Армией» в шестом матче финальной серии плей-офф МХЛ.

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Источник: Sport24

Встреча завершилась со счетом 3:2. За петербургскую команду забили нападающие Семен Демидов, Илья Иванцов и Матвей Мичков. В составе москвичей форварды Сергей Шамшурин и Егор Кузьминов.

«СКА-1946» выиграл серию со счетом 4−2 и впервые в истории завоевал Кубок Харламова.

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