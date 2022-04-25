«СКА-1946» впервые в истории завоевал Кубок Харламова
«СКА-1946» на своей площадке одержал победу над «Красной Армией» в шестом матче финальной серии плей-офф МХЛ.
СКАКХЛ: таблица и календарь
«СКА-1946» на своей площадке одержал победу над «Красной Армией» в шестом матче финальной серии плей-офф МХЛ.
Встреча завершилась со счетом 3:2. За петербургскую команду забили нападающие Семен Демидов, Илья Иванцов и Матвей Мичков. В составе москвичей форварды Сергей Шамшурин и Егор Кузьминов.
«СКА-1946» выиграл серию со счетом 4−2 и впервые в истории завоевал Кубок Харламова.