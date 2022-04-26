Кошечкин побил рекорд Сорокина по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина
«Металлург» проводит пятый матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Металлург
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«Металлург» проводит пятый матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Ворота команды из Магнитогорска защищает 39-летний голкипер Василий Кошечкин.
Два предыдущих матча серии Кошечкин отстоял без пропущенных шайб. В первом периоде пятой игры Кошечкин довел продолжительность свой сухой серии до отметки 137:56 и побил рекорд Ильи Сорокина по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина.