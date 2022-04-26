ЦСКА обыграл «Металлург» в овертайме пятого матча и сократил отставание в серии — 2−3

На 36-й минуте Константин Окулов с передачи Никиты Нестерова вывел московских армейцев вперёд, прервав рекордную по продолжительности сухую серию в финалах плей-офф КХЛ, установленную 39-летним голкипером Василием Кошечкиным. На старте третьего периода магнитогорцы сумели сравнять счёт. Играя в большинстве, хоккеисты «Металлурга» разыгрывали шайбу. Андрей Светлаков попытался перехватить прострел Максима Карпова, но послал шайбу в собственные ворота — 1:1.