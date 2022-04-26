Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Калгари
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Анахайм
Хоккей. КХЛ
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
12.04
ЦСКА
СКА
31
11.04
Металлург
Трактор
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
26 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Финал продолжается. ЦСКА стоял на краю пропасти, но чудом спасся в овертайме

Серия возвращается в Москву, где «Магнитка» снова попытается выиграть Кубок Гагарина.

ЦСКА
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Федоров изменил состав

На пресс-конференции после четвертого матча финала журналисты практически умоляли томного и загадочного Сергея Федорова пойти хоть на какие-нибудь пертурбации в составе ЦСКА, чуть ли не обвинив легенду москвичей в бездействии. Как оказалось, для того чтобы начать действовать, главному тренеру армейцев всего лишь пришлось оказаться на краю пропасти.

Читайте также
Кошечкин побил рекорд Сорокина по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина

Сдался Федоров по собственной воле или под давлением общественности, но перед пятой игрой в Магнитогорске перетряхнул абсолютно все тройки нападения, наконец-то разбил самую слабую пару обороны красно-синих Дитц — Киселевич, оставив второго в запасе, и будто бы вспомнил о существовании Данила Юртайкина, который до сегодняшнего дня не появлялся на льду в этом плей-офф. А вот экстренно бросать в пекло недолеченного ветерана Александра Попова босс ЦСКА не решился. «Металлург» же тасовать колоду не стал и обошелся лишь рокировкой Никиты Коростелева на Семена Кошелева, которая была призвана добавить свежести первому звену.

Удивительное дело, но, несмотря на все изменения в составах, игра в первом периоде была до боли похожа на хоккей, который мы увидели в четвертом матче. «Магнитка» все так же здорово стерегла пространство под воротами Василия Кошечкина, пресекая любые попытки гостей доставить шайбу ЦСКА, и шла двумя нападающими в глубокий прессинг, существенно затрудняя армейцам начало атаки. Причем уральцы не просто обозначали форчекинг, а частенько цеплялись за шайбу в чужой зоне в моменты, когда у защитников москвичей под давлением кипела голова. И есть ощущение, что «сталевары» после провала в стартовом матче серии здорово научились читать давление парней Федорова, которые стабильно использовали схему 1−2−2.

Никуда не делся у команды Ильи Воробьева и мгновенный переход из обороны в атаку — даже при насыщенной средней зоне и не менее активном прессинге со стороны соперника хозяева зачастую в одну-две передачи улетали к владениям Ивана Федотова, продолжая делать ставку на опаснейшие контрвыпады.

Источник: Спорт-Экспресс

Но если в прошлом матче ЦСКА пытался нагружать Кошечкина бросками с периметра, то в первой двадцатиминутке москвичи старались как можно чаще «поднимать» шайбу на синюю линию защитникам, выманивать одного игрока «Магнитки» на «вершину» и бросать в расчете на трафик перед вратарем, подставления и добивания. И пока гости откровенно мучились в атаке, легендарный гигант «Металлурга» побил рекорд Ильи Сорокина (137:55) по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина. И этого человека прошлой весной отправляли на пенсию? Сейчас об этом даже думать смешно.

Вендетта от Плотникова

Вот и во втором периоде «Металлург» был куда ближе к тому, чтобы открыть счет, подолгу запирая гостей в чужой зоне и творя абсолютное бесчинство с обороной красно-синих. Однако на 35-й минуте ЦСКА все же прорвало — причем ожила армия Федорова благодаря голу Константина Окулова, который идеально попал в дальний верхний угол.

Тем не менее куда интереснее другое: всего за несколько секунд до этого Сергей Плотников впечатал в борт за воротами Егора Яковлева, и именно едва оклемавшийся после силового капитан хозяев дал выйти 71-му номеру ЦСКА на идеальную позицию для броска. На фоне слухов о том, что Яковлев в прошлое межсезонье выжил Плотникова из Магнитогорска, этот момент вполне тянет на личную вендетту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну и остались ли у кого-то сомнения, что Андрей Светлаков, чье удаление чуть было не похоронило ЦСКА в финале конференции, — самый нефартовый игрок красно-синих? Иначе как объяснить то, что, пытаясь в меньшинстве перехватить пас на дальнюю штангу, он в самом начале третьей двадцатиминутки отправил шайбу в собственные ворота?

Во время загрузки произошла ошибка.

Развязка

Автогол в первой же смене после выхода из раздевалки попросту не мог не ударить по психологии ЦСКА. А когда коренной магнитогорец Егор Коробкин, еще не забивавший в этом плей-офф, через несколько минут пропахал владения москвичей, за счет нереального желания ограбил у борта Джона Гилмора и сотворил настоящий шедевр, казалось, отвратительная игра канадского защитника подарила нам идеальную кубковую развязку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий, чье игровое время в регулярке едва переваливало за 8 минут, по всем законам жанра должен был стать автором золотого гола и уже в 23 года войти в историю родного клуба. Но здесь удача словно вернула ЦСКА должок за автогол Светлакова. Не попади Филипп Майе в руку Егору Яковлеву, выбрасывая шайбу из-за своих ворот через ближний борт, и Данил Юртайкин вместе с Максимом Соркиным не утащили бы пятый матч в овертайм.

Во время загрузки произошла ошибка.

В дополнительное время команда Федорова чуть было собственноручно не вложила кубок в руки харизматичному Воробьеву, схватив удаление за нарушение численного состава. Однако, героически отстояв меньшинство и поймав на себя несколько опасных бросков, ЦСКА усилиями второго звена полетел вперед и все же вернул серию в Москву благодаря голу Класа Дальбека. Оставаться в России шведскому защитнику стоило хотя бы ради этой шайбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Имел ли право этот разгоревшийся огонь заканчиваться в пяти матчах? Вопрос риторический. Такой финал должен быть отыгран до последнего патрона.

Иван Богун

Читайте также
Металлург
2:3ОТ
0:0, 0:1, 2:1
ЦСКА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь