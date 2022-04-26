Финал продолжается. ЦСКА стоял на краю пропасти, но чудом спасся в овертайме

Федоров изменил состав

На пресс-конференции после четвертого матча финала журналисты практически умоляли томного и загадочного Сергея Федорова пойти хоть на какие-нибудь пертурбации в составе ЦСКА, чуть ли не обвинив легенду москвичей в бездействии. Как оказалось, для того чтобы начать действовать, главному тренеру армейцев всего лишь пришлось оказаться на краю пропасти.

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Сдался Федоров по собственной воле или под давлением общественности, но перед пятой игрой в Магнитогорске перетряхнул абсолютно все тройки нападения, наконец-то разбил самую слабую пару обороны красно-синих Дитц — Киселевич, оставив второго в запасе, и будто бы вспомнил о существовании Данила Юртайкина, который до сегодняшнего дня не появлялся на льду в этом плей-офф. А вот экстренно бросать в пекло недолеченного ветерана Александра Попова босс ЦСКА не решился. «Металлург» же тасовать колоду не стал и обошелся лишь рокировкой Никиты Коростелева на Семена Кошелева, которая была призвана добавить свежести первому звену.

Удивительное дело, но, несмотря на все изменения в составах, игра в первом периоде была до боли похожа на хоккей, который мы увидели в четвертом матче. «Магнитка» все так же здорово стерегла пространство под воротами Василия Кошечкина, пресекая любые попытки гостей доставить шайбу ЦСКА, и шла двумя нападающими в глубокий прессинг, существенно затрудняя армейцам начало атаки. Причем уральцы не просто обозначали форчекинг, а частенько цеплялись за шайбу в чужой зоне в моменты, когда у защитников москвичей под давлением кипела голова. И есть ощущение, что «сталевары» после провала в стартовом матче серии здорово научились читать давление парней Федорова, которые стабильно использовали схему 1−2−2.

Никуда не делся у команды Ильи Воробьева и мгновенный переход из обороны в атаку — даже при насыщенной средней зоне и не менее активном прессинге со стороны соперника хозяева зачастую в одну-две передачи улетали к владениям Ивана Федотова, продолжая делать ставку на опаснейшие контрвыпады.

Но если в прошлом матче ЦСКА пытался нагружать Кошечкина бросками с периметра, то в первой двадцатиминутке москвичи старались как можно чаще «поднимать» шайбу на синюю линию защитникам, выманивать одного игрока «Магнитки» на «вершину» и бросать в расчете на трафик перед вратарем, подставления и добивания. И пока гости откровенно мучились в атаке, легендарный гигант «Металлурга» побил рекорд Ильи Сорокина (137:55) по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина. И этого человека прошлой весной отправляли на пенсию? Сейчас об этом даже думать смешно.

Вендетта от Плотникова

Вот и во втором периоде «Металлург» был куда ближе к тому, чтобы открыть счет, подолгу запирая гостей в чужой зоне и творя абсолютное бесчинство с обороной красно-синих. Однако на 35-й минуте ЦСКА все же прорвало — причем ожила армия Федорова благодаря голу Константина Окулова, который идеально попал в дальний верхний угол.

Тем не менее куда интереснее другое: всего за несколько секунд до этого Сергей Плотников впечатал в борт за воротами Егора Яковлева, и именно едва оклемавшийся после силового капитан хозяев дал выйти 71-му номеру ЦСКА на идеальную позицию для броска. На фоне слухов о том, что Яковлев в прошлое межсезонье выжил Плотникова из Магнитогорска, этот момент вполне тянет на личную вендетту.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b5a5056e675983720b4cfb3f6fa34a3e_hd/q869277/fefbfb51e991765dbf6183ff97dde6ff/4806674671?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну и остались ли у кого-то сомнения, что Андрей Светлаков, чье удаление чуть было не похоронило ЦСКА в финале конференции, — самый нефартовый игрок красно-синих? Иначе как объяснить то, что, пытаясь в меньшинстве перехватить пас на дальнюю штангу, он в самом начале третьей двадцатиминутки отправил шайбу в собственные ворота?

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_132ad50277bfd58b9808aab898e612cb_hd/q869297/d9e8182be4de8f2683504029b9999f57/4806674695?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Развязка

Автогол в первой же смене после выхода из раздевалки попросту не мог не ударить по психологии ЦСКА. А когда коренной магнитогорец Егор Коробкин, еще не забивавший в этом плей-офф, через несколько минут пропахал владения москвичей, за счет нереального желания ограбил у борта Джона Гилмора и сотворил настоящий шедевр, казалось, отвратительная игра канадского защитника подарила нам идеальную кубковую развязку.

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Нападающий, чье игровое время в регулярке едва переваливало за 8 минут, по всем законам жанра должен был стать автором золотого гола и уже в 23 года войти в историю родного клуба. Но здесь удача словно вернула ЦСКА должок за автогол Светлакова. Не попади Филипп Майе в руку Егору Яковлеву, выбрасывая шайбу из-за своих ворот через ближний борт, и Данил Юртайкин вместе с Максимом Соркиным не утащили бы пятый матч в овертайм.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_fb959a149928126c15ea2b59e7055b3c_hd/q869321/3b906dccbb0df825d9deddc785e06ac0/4806674726?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В дополнительное время команда Федорова чуть было собственноручно не вложила кубок в руки харизматичному Воробьеву, схватив удаление за нарушение численного состава. Однако, героически отстояв меньшинство и поймав на себя несколько опасных бросков, ЦСКА усилиями второго звена полетел вперед и все же вернул серию в Москву благодаря голу Класа Дальбека. Оставаться в России шведскому защитнику стоило хотя бы ради этой шайбы.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_8a4c1ec2974ec726ab9a2be83a7aa647_hd/q869357/48674c9aa98a096d0b8f5b50a300fa38/4806674739?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Имел ли право этот разгоревшийся огонь заканчиваться в пяти матчах? Вопрос риторический. Такой финал должен быть отыгран до последнего патрона.